TIM lancia una nuova offerta per smartphone e l’intrattenimento

TIM ha attivato una nuova ed interessante promozione da non lasciarsi scappare. Essa infatti consente ai suoi clienti mobile di ottenere il Motorola Moto G55 5G a un prezzo agevolato se acquistato a rate tramite TIMFin. Questa iniziativa è disponibile nei negozi TIM aderenti e consente di combinare l’acquisto dello smartphone con un pacchetto TIMVISION scontato. Offre così un’opportunità vantaggiosa per chi desidera un telefono di ultima generazione senza affrontare una spesa troppo elevata.

TIMFin e TIM Club: condizioni e vantaggi

Dal 4 febbraio 2025, infatti, TIM ha introdotto una formula che consente di acquistare il Motorola MotoG55 5G a una rata mensile di soli 3€ per 30 mesi, invece dei precedenti 4€. A questa offerta sarà possibile abbinare anche il pacchetto TIMVISION con Disney+ a un prezzo scontato di 3euro al mese anziché 6,99€. In questo modo, il costo totale per smartphone e intrattenimento diventa di 6€ invece di 10,99€ mensili. La promozione resterà valida fino al 3 marzo 2025, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

L’acquisto rateizzato dello smartphone avviene, come detto, attraverso TIMFin. Per chi non lo sapesse si tratta del noto servizio di finanziamento offerto da TIM, che prevede determinate condizioni contrattuali. L’attivazione dell’offerta è soggetta all’approvazione del finanziamento e, in caso di cessazione della linea, il cliente dovrà sostenere il pagamento degli interessi e della rata finale.

Oltre a questa soluzione, TIM propone anche l’opzione TIMClub. Chi deciderà di aderirvi potrà ottenere fino a tre mesi gratuiti su determinati servizi e accedere a offerte esclusive sui prodotti acquistati a rate. Questa soluzione ha un costo unico di 14,99€, ma è disponibile gratuitamente su alcuni canali di vendita come il sito TIM e l’app MyTIM.

Insomma, con questa nuova proposta, l’ operatore continua ad offrire soluzioni che uniscono tecnologia e intrattenimento a prezzi competitivi. In più, come sempre, promette una qualità dei servizi offerti davvero alta da imporsi come leader del settore.