Offerta TIM: connessione veloce e servizi esclusivi per i nuovi clienti

TIM propone un’offerta imperdibile per chi desidera cambiare operatore mantenendo il proprio numero. Con 150GB in 5G e minuti illimitati a soli 6,99€ al mese, questa promozione è pensata per chi cerca velocità e convenienza. L’attivazione è semplice e può essere effettuata completamente online. Basta scegliere tra una SIM fisica o una eSIM. Quest’ultima permette di ricevere il QR code via email e attivare il servizio in pochi minuti.

TIM: servizi digitali e vantaggi esclusivi

Il passaggio a TIM garantisce continuità. Nel senso che fino al completamento della portabilità, la vecchia SIM resta attiva, evitando interruzioni. Anche il credito residuo viene trasferito automaticamente sulla nuova linea. Per chi ha un’attività, l’ operatore offre poi soluzioni specifiche per partite IVA, con pacchetti dedicati e assistenza mirata.

Gli utenti TIM possono contare su un supporto clienti sempre disponibile tramite il numero 119, l’App MyTIM e il portale dedicato. Grazie all’applicazione, in particolare, è possibile gestire ogni aspetto della propria offerta. Come verificare il consumo di internet e attivare nuove promozioni in pochi click.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato da TIM Party. Ovvero, il programma fedeltà che offre ai clienti premi e sconti esclusivi. Tra cui Giga extra, minuti gratuiti e promozioni su acquisti selezionati. Per chi, invece, ha una linea fissa TIM, l’offerta TIMUNICA Power consente di ottenere internet illimitato in 5G Ultra per tutta la famiglia. È possibile associare fino a sei linee mobili, anche se intestate a persone diverse.

L’attivazione è sicura e veloce. Chi sceglie il pagamento con carta di credito e identificazione online riceverà la scheda telefonica entro tre giorni lavorativi. In alternativa, è possibile optare per il corriere, che effettuerà il riconoscimento al momento della consegna. TIM garantisce un utilizzo conforme delle proprie offerte. Riservandosi il diritto di intervenire in caso di traffico anomalo o non rispettoso delle attuali condizioni d’uso.