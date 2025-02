Samsung sta già puntando allo sviluppo della One UI 8.0

In questi giorni si stanno moltiplicando alcune indiscrezioni che vedono Samsung in difficoltà con gli aggiornamenti di sistema pervisti per i device dell’azienda. Il colosso coreano stava lavorando al rilascio della One UI 7.0 e livello global e, contemporaneamente, anche al successivo major update One UI 7.1.

L’azienda puntata a rivoluzionare l’usabilità dei propri dispositivi con nuove funzionalità inedite che avrebbero modificato profondamente il sistema. Tuttavia, stando ad alcune recenti dichiarazioni, Samsung ha ritirato le precedenti date annunciate lo scorso anno.

Il motivo è da ricercare in alcuni ritardi di sviluppo legati proprio alla complessità nella messa a punto del sistema operativo proprietario. A causa di queste problematiche, l’azienda rilascerà le nuove versioni della One UI quando saranno pronte, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali.

Con lo sviluppo in crisi sulla One UI 7.0 e 7.1, Samsung sta lavorando alla messa a punto della One UI 8.0 basata su Android 16

I have initial information that One UI 8 will arrive sooner than previously thought. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 15, 2025

Ne consegue che il lancio della One UI 7.1 è stato completamente cancellato ma questo non significa che Samsung perderà tutto il lavoro fatto. Infatti, le novità attese dai fan saranno incluse nella prossima major release.

Possiamo immaginare che il nome commerciale potrebbe diventare One UI 8 per cancellare ogni riferimento a quella attualmente in bilico. Stando a quanto indicato dal noto leaker Ice Universe (@UniverseIce) su X (ex Twitter), la prossima generazione del sistema operativo potrebbe avvenire prima del previsto.

Questa possibilità è legata anche all’accelerazione dello sviluppo di Android 16 da parte di Google. L’azienda di Mountain View è già a buon punto con la messa a punto del sistema del robottino verde e Samsung potrebbe giovare di questa situazione.

L’azienda coreana potrebbe rilasciare la One UI 8 già nel terzo trimestre del 2025, sopperendo al debutto della versione 7.1 nei primi mesi dell’anno. Non resta che attendere maggiori sviluppi e dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.