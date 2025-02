Nothing Phone (3a) Series: il futuro della fotografia mobile

Il mondo della fotografia su smartphone si arricchisce di un nuovo protagonista. Stiamo parlando del Nothing Phone (3a) Series. Questa nuova serie di dispositivi punta a ridefinire completamente gli standard qualitativi del settore grazie a un comparto fotografico all’avanguardia. Al centro di tale innovazione vi è un obiettivo periscopico da 50MP, in grado di offrire uno zoom ottico 3x. Abbiamo poi un in-sensor zoom6x e un ultra zoom60x. Tutte caratteristiche che consentono di ottenere immagini dettagliate anche a distanza. Ma soprattutto di realizzare ritratti di grande effetto grazie a una lunghezza focale di 70mm.

Nothing: un’evoluzione costante nel mondo della tecnologia

Un altro elemento chiave del nuovo Nothing Phone (3a) Series è il suo sensore principale da 50MP. Quest’ ultimo cattura il 64% di luce in più per singolo pixel rispetto al modello precedente. Il risultato è una qualità fotografica migliorata con maggiore nitidezza e profondità. Grazie al sistema Nothing TrueLens Engine 3.0, lo smartphone sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per ottimizzare la mappatura dei toni e il riconoscimento della scena. Garantisce così colori realistici e una resa delle immagini senza precedenti.

Ma non è tutto. La tecnologia Ultra HDR è supportata su tutti e quattro i sensori. Mentre la registrazione video in 4K, disponibile sia con la fotocamera principale sia con quella anteriore, assicura riprese fluide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La storia del brand

Fondata nel 2020, Nothing si è rapidamente affermata come un’azienda innovativa nel settore tecnologico. Con oltre 2 milioni di dispositivi venduti a livello mondiale, è riuscita a conquistare il mercato grazie a un design distintivo e a un’interfaccia utente intuitiva. Phone(1) infatti, è stato inserito tra le migliori invenzioni del 2022 da Time Magazine. Confermando il suo impatto nel settore.

Nel 2023, l’ azienda ha lanciato CMF by Nothing. Ovvero un sub-brand dedicato a rendere il design tecnologico accessibile a tutti. L’anno successivo, invece, ha presentato Phone(2a), un telefono pensato per migliorare l’esperienza quotidiana delle persone. Questa costante attenzione all’innovazione ha portato Nothing a integrare ChatGPT nei suoi prodotti audio e smartphone. Finendo per diventare la prima a introdurre questa funzione nel settore mobile. Insomma, la società continua a sviluppare i suoi dispositivi in collaborazione con una community di oltre 8.000 investitori privati, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.