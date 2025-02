Arriva il Bimby TM7: più smart, silenzioso e sostenibile

Dopo sei anni di onorato servizio, il Bimby TM6 lascia spazio al nuovo arrivato: il Bimby TM7. Vorwerk ha deciso di fare le cose in grande, portando un bel po’ di novità che strizzano l’occhio alla tecnologia e alla praticità in cucina. Più smart, più silenzioso e con un look tutto nuovo, promette di rendere ancora più semplice e veloce la preparazione di qualsiasi piatto. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Un Bimby sempre connesso

La prima cosa che salta all’occhio? Il nuovo colore nero. Non è solo una scelta estetica, ma anche una mossa più sostenibile: questo materiale permette infatti di integrare una maggiore percentuale di plastica riciclata. Il boccale plissettato ha un rivestimento isolante che trattiene meglio il calore, evitando dispersioni inutili e migliorando la sicurezza. Anche la base è stata ridisegnata per essere più stabile e ridurre il rischio di scivolamenti sul piano di lavoro.

Chi usa spesso la cottura a vapore sarà felice di sapere che il Varoma è diventato rettangolare e ha il 45% di capacità in più rispetto ai modelli precedenti. Questo significa più spazio per cuocere ingredienti contemporaneamente e una distribuzione del calore più uniforme. Anche la spatola ha subito un upgrade: ora ha una forma ispirata al coltello Santoku giapponese, perfetta per tagliare e mescolare con più precisione.

Il display multitouch da 10 pollici è probabilmente il cambiamento più evidente: dimenticate la vecchia manopola, perché ora si usa tutto tramite schermo, come su uno smartphone o un tablet. Il Wi-Fi e il Bluetooth permettono di controllare il TM7 da remoto tramite l’app Cookidoo, per avviare la preparazione anche mentre si è in un’altra stanza. La schermata principale è personalizzabile, quindi puoi mettere in primo piano le funzioni che usi più spesso. Inoltre, il software si aggiorna periodicamente, aggiungendo nuove ricette e miglioramenti senza dover cambiare modello.

Più silenzioso e con la “Cottura Aperta”

Il nuovo motore è più silenzioso, così puoi cucinare anche la mattina presto senza svegliare tutta la casa. La vera chicca, però, è la modalità “Cottura Aperta“, che ti permette di cucinare senza coperchio fino a 100°C. Questo significa che puoi mescolare, aggiungere ingredienti e controllare la cottura in tempo reale, senza interrompere il processo.

Il Bimby TM7 è prenotabile da febbraio e disponibile da aprile. Il prezzo? 1.599 euro, con 12 mesi di abbonamento a Cookidoo inclusi, che ti dà accesso a più di 100.000 ricette e strumenti di pianificazione dei pasti. Come da tradizione, Vorwerk lo vende solo tramite la sua rete di vendita diretta, con dimostrazioni personalizzate per scoprire tutte le novità.

Insomma, il nuovo Bimby TM7 punta a rendere la cucina ancora più smart, silenziosa e pratica. Se il TM6 ti ha già cambiato la vita, questo promette di fare ancora meglio!