Copertina oneplus watch mm

Non amo gli smartwatch ingombranti. Quei modelli da 47 o 49 mm che trasformano il polso in un tablet non fanno per me. Per questo, quando ho visto che OnePlus aveva lanciato il Watch 3 anche in versione da 43 mm, ho voluto provarlo. Lo stile mi ha convinto, il software pure. Ma c’è un punto su cui faccio fatica a chiudere un occhio: l’autonomia.

Design e estetica

Esteticamente, questo OnePlus Watch 3 da 43 mm è esattamente quello che cercavo: dimensioni contenute, proporzioni equilibrate, cassa in acciaio inossidabile ben rifinita. Il vetro leggermente curvo aiuta a dare un senso di continuità al display, mentre il cinturino in fluoroelastomero è morbido, resistente e non irrita nemmeno dopo una giornata intera. È uno di quegli oggetti che non danno fastidio, ma che non passano inosservati. Si nota senza essere invadente. Una scelta di design matura, che punta all’eleganza più che all’aggressività.

Il display AMOLED

Il pannello AMOLED da 1,43 pollici è davvero ben realizzato. Ha colori vibranti, un’ottima luminosità sotto il sole e una fluidità che lo rende un piacere da usare. Le animazioni scorrono senza intoppi, e l’always-on display mantiene l’identità del quadrante anche a schermo spento, senza influire troppo sulla leggibilità.

La personalizzazione è ampia, con decine di watchface tra cui scegliere. Io ho trovato quella giusta in pochi minuti: pulita, leggibile, con le info che mi servono (ora, passi, battito, meteo). Promosso senza riserve.

Prestazioni e hardware

Una delle sorprese più piacevoli è stata la fluidità generale. Il nuovo processore per questo Watch 3 fa il suo lavoro: le app si aprono in fretta, le notifiche arrivano senza ritardi, e anche le risposte rapide funzionano bene. C’è Google Assistant, c’è Google Wallet per i pagamenti NFC, e tutto gira senza lag evidenti. Il sistema operativo è Wear OS 5, con una personalizzazione OnePlus che non stravolge nulla ma ottimizza le cose essenziali. Pulito, stabile, ben organizzato.

Monitoraggio salute completo e preciso

Pur non essendo uno sportivo accanito, tengo d’occhio i parametri vitali. E qui il Watch 3 si comporta bene. Il sensore ottico monitora in modo continuo il battito cardiaco, la SpO2, lo stress, il sonno e persino la temperatura cutanea.

I dati si sincronizzano con l’app O Health, migliorata rispetto al passato: grafici chiari, niente fronzoli, e una buona coerenza nei risultati. Il GPS integrato è veloce ad agganciare il segnale e restituisce tracciati precisi, cosa che non sempre è scontata su smartwatch di questa fascia.

Ottimo per lo sport

Il Watch 3 offre oltre 100 modalità sportive , con supporto all’identificazione automatica per le attività più comuni. Camminata, corsa, bicicletta: tutto viene riconosciuto e registrato con precisione. Anche il conteggio dei passi è realistico, né troppo basso né gonfiato.

Il monitoraggio del sonno è dettagliato, con fasi REM, profondi e leggeri, e una valutazione complessiva ogni mattina. Apprezzo anche la leggerezza del software: registra tutto in background senza consumare risorse o invadere con notifiche inutili.

L’autonomia: il vero punto debole

Ed eccoci al grande limite di questo smartwatch: la batteria. Qui, OnePlus ha sbagliato il bilanciamento. La cassa piccola, l’hardware potente, il display luminoso… tutto gioca contro l’autonomia. E i risultati si vedono.

Con uso normale (notifiche, always-on, sensori attivi, un po’ di GPS), non arrivo nemmeno a fine giornata con serenità. Serve spesso una ricarica nel pomeriggio se voglio usarlo anche la sera per tracciare il sonno. Disattivando tutto, si può grattare un giorno e mezzo, ma a quel punto ha poco senso comprare un dispositivo così completo per usarlo come un orologio digitale.

La ricarica veloce c’è – bastano 30 minuti per tornare al 100% – ma doverlo appoggiare ogni giorno al dock diventa una routine forzata. Se sei abituato a smartwatch che durano 3 o 4 giorni, il salto indietro si sente.

Ecosistema e integrazione

Il Watch 3 da 43 mm si integra bene soprattutto con smartphone OnePlus, ma funziona correttamente anche con altri Android. Il pairing è semplice, l’app Health fa il suo dovere, e con le OnePlus Buds il collegamento è istantaneo. C’è Google Wallet, Spotify offline, assistente vocale, notifiche ben gestite. Non siamo ancora ai livelli dell’ecosistema Apple in quanto a integrazione totale, ma si comincia a vedere un disegno coerente.

Conclusioni

Il OnePlus Watch 3 da 43 mm è uno smartwatch riuscito sotto tanti aspetti: design, prestazioni, display, funzionalità smart. È piccolo ma potente, elegante ma sportivo. È perfetto al polso, specie se, come me, preferisci i dispositivi discreti.

Ma la batteria è il suo limite più evidente. E non è un dettaglio secondario. Avere così tante funzioni, ma doverle dosare per non rimanere a secco prima di sera, toglie libertà. È un peccato, perché per il resto è uno dei migliori smartwatch Android del momento.

Se riesci a convivere con una ricarica giornaliera, è un acquisto valido. Ma se cerchi un orologio che stia acceso per due giorni senza pensarci, questo non è il modello per te. A me continua a piacere, e continuo a usarlo. Ma ogni volta che vedo la batteria scendere al 20% nel tardo pomeriggio, mi viene voglia di disattivare tutto. E allora mi chiedo: vale davvero la pena di essere così smart, se poi tocca spegnere tutto? Costa 299€; un prezzo più che giusto per un prodotto di questa portata. Qui il link per l’acquisto su AliExpress.