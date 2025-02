OnePlus cambia strategia: niente Open 2 nel 2025

OnePlus ha deciso di non lanciare un nuovo smartphone pieghevole nel 2025, deludendo le aspettative degli appassionati. La scelta arriva dopo l’annuncio di OPPO Find N5. Ovvero il dispositivo dotato di un display con piega invisibile, che aveva fatto sperare in un imminente arrivo di OnePlusOpen 2. Eppure, un comunicato ufficiale pubblicato dalla compagnia sembra aver smentito tali ipotesi.

OnePlus: pressioni di mercato e concorrenza sempre più forte

Vale Gu, Product Manager per OnePlus Open, ha spiegato che non si tratta di un addio definitivo alla tecnologia foldable. Quanto piuttosto di una fase di ridefinizione della strategia. L’azienda, infatti, intende migliorare i propri prodotti, integrando materiali innovativi e tecnologie più avanzate, già presenti in OPPO Find N5.

Ciò significa che, pur non abbandonando del tutto il settore, OnePlus preferisce prendersi il tempo necessario per sviluppare un telefono più competitivo.

La decisione del brand sembra dettata anche da fattori commerciali. Il marchio OPPO ha una solida base nel mercato cinese, dove il Find N5 trova facilmente spazio. OnePlus, invece, si confronta con giganti come Samsung e Google. I quali ormai si trovano a dominare il mercato mondiale dei pieghevoli. A tal proposito, proprio Samsung dovrebbe presentare entro l’estate un nuovo dispositivo con schermo pieghevole in tre sezioni. Mentre Google lancerà il successore di Pixel 9 Pro Fold poco dopo.

Con una competizione così serrata, OnePlus ha quindi scelto di rimandare l’uscita di Open2. Proprio per evitare di lanciare un prodotto privo di innovazioni rilevanti. La decisione, potrebbe essere una delusione per alcuni fan. Ma dimostra la volontà dell’azienda di non voler lanciare un dispositivo solo per seguire il trend. Soprattutto quando il desiderio è quello di volersi concentrare su uno sviluppo tecnologico più mirato. Nel frattempo, però vengono comunque assicurati continui aggiornamenti per l’attuale OnePlus Open. Ancora disponibile per l’acquisto online e nei canali ufficiali.