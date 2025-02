VinFast Minio Green: la mini EV per vivere al massimo la città

VinFast presenta la Minio Green, una mini EV pensata per chi cerca una soluzione di trasporto economica e agile. La sua missione è chiara: offrire una valida alternativa a moto e scooter nelle città. Con dimensioni contenute, la Minio Green misura appena 3.09 metri di lunghezza e 1.5 metri di larghezza. Ciò la rende ideale per chi deve affrontare ogni giorno il traffico. Parcheggiare diventa facilissimo! È evidente come la dimensione compatta non sia ovviamente solo un vantaggio per la mobilità. Ormai è anche una vera e propria necessità nelle metropoli. La Minio Green ha 4 posti, sorprendentemente, quindi ci si può anche spostare tranquillamente in compagnia. Le auto elettriche compatte stanno guadagnando terreno anche in paesi come il Vietnam, come si può intuire da questo stesso modello. Anche qui la domanda è in forte crescita. È chiaro dunque che il mercato delle mini EV sia sempre più apprezzato ovunque. VinFast “ne approfitta” vuole farsi trovare pronta con un modello EV che risponde a tutte le esigenze che un cliente potrebbe volere. Anche in Europa, le auto di piccole dimensioni potrebbero essere una soluzione interessante. Magari è il momento di puntare su veicoli EV come la Minio Green.

Potenza e praticità in un solo veicolo EV

Dal punto di vista delle prestazioni, la Minio Green EV non delude. Con un motore da 20 kW, ha una velocità massima di 85 km/h. Non è certo una sportiva, ma basta per il suo scopo. La sua accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 6,5 secondi la rende reattiva e pronta per il traffico urbano. Con un’autonomia fino a 180 km, secondo il ciclo NEDC, il modello si dimostra ideale per brevi tragitti. Si tratta di un aspetto fondamentale per chi cerca un’EV per l’uso quotidiano in città, no? La ricarica, che può avvenire a una potenza fino a 12 kW, garantisce una gestione facile della batteria. La Minio Green potrebbe davvero conquistare le città, sia asiatiche che europee. La domanda è: quante persone sono pronte a passare ad una mobilità più sostenibile e pratica con auto di queste dimensioni?