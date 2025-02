Vestiti connessi? Arriva l’antenna invisibile per il 5G e il Wi-Fi

Immagina di poter indossare una maglietta che ti tiene connesso a internet senza bisogno di smartphone o smartwatch. Sembra fantascienza, vero? E invece potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un’antenna così piccola e flessibile che può essere cucita nei vestiti senza dare il minimo fastidio. Il bello è che questa minuscola invenzione supporta sia il 5G che il Wi-Fi, aprendo la strada a una nuova generazione di abbigliamento intelligente.

La rivoluzione dell’abbigliamento smart

L’antenna è grande appena 24 x 24 mm, più o meno come una moneta da due euro, ed è talmente discreta che potrebbe essere infilata nella tasca di una giacca o cucita direttamente nel tessuto di una camicia senza che nessuno se ne accorga. Non importa il tipo di materiale: che sia cotone, seta, denim o feltro, funziona comunque. E non è solo questione di connettività: grazie alla tecnologia MIMO, la stessa usata nelle reti più avanzate, garantisce una trasmissione dati veloce e stabile senza consumare troppa energia.

Ovviamente, la prima domanda che viene in mente è: ma è sicura? Nessuno vuole ritrovarsi con un’antenna attaccata al petto che spara onde radio a caso. Per fortuna, i test hanno dimostrato che il livello di radiazioni assorbite dal corpo umano è ben al di sotto dei limiti di sicurezza, quindi possiamo stare tranquilli.

Ma a cosa potrebbe servire davvero questa tecnologia? Be’, le possibilità sono tantissime. Nel settore della salute, per esempio, potrebbe rivoluzionare il monitoraggio dei pazienti, raccogliendo dati importanti senza bisogno di dispositivi esterni. Per gli sportivi, invece, sarebbe un modo comodo e discreto per ottenere informazioni sulle proprie prestazioni e prevenire infortuni. E poi c’è tutto il discorso legato alla connettività in ambienti estremi, come le missioni spaziali o le operazioni militari, dove avere una rete affidabile può fare davvero la differenza.

Al momento, questa antenna è ancora in fase di sviluppo, quindi non aspettarti di trovarla nella prossima collezione di moda hi-tech. Ma il fatto che la tecnologia sia già così avanzata fa capire che l’abbigliamento intelligente non è più un’idea campata in aria. Forse tra qualche anno potremo controllare il telefono direttamente dalla manica della giacca, senza nemmeno doverlo tirare fuori dalla tasca. E a quel punto, lo smartwatch potrebbe già sembrare roba vecchia.