Arrivano le mance digitali: ora anche in Italia si può usare il POS

In Italia si sta diffondendo un fenomeno che potrebbe portare ad una trasformazione importante. Si tratta delle mance digitali. Un’opzione guidata dalla crescente diffusione dei pagamenti elettronici e dalle nuove normative fiscali. Secondo un’indagine condotta da SumUp, negli ultimi due anni, le mance pagate tramite POS sono aumentate in modo impressionante. Con un aumento del 41% rispetto allo scorso anno. Tale fenomeno è stato favorito in particolare dalla legge sulla tassazione agevolata delle mance e dalla crescente propensione degli italiani a utilizzare sistemi di pagamento cashless, che hanno semplificato e reso più comoda tale prassi.

Mance digitali: novità interessanti in Italia

Tale evoluzione si sta rivelando estremamente comoda. Eppure, l’analisi mostra che in Italia, rispetto ad altri paesi, gli esercenti che utilizzano la funzione di “Tipping” nei loro POS sono ancora una minoranza. La ragione di tale resistenza potrebbe essere legata a una certa tradizione culturale legata al contante. Inoltre, c’è un certo ritardo nell’adozione delle nuove tecnologie. Ciò anche se il panorama sta rapidamente evolvendo.

Particolarmente interessante è la crescita osservata negli hotel. Qui l’importo medio delle mance è aumentato del 29%. Anche barbieri e ristoranti hanno visto aumenti significativi. È evidente che in settori come quest’ultimi, dove il servizio è spesso più personalizzato, la mancia rappresenta un segno tangibile di apprezzamento. Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto una tassazione agevolata per le mance, e l’ulteriore espansione dei benefici nel 2025, ci si aspetta che il fenomeno delle mance digitali diventi sempre più rilevante.

Il fenomeno delle mance digitali non è solo una questione tecnologica, ma anche culturale. Sta cambiando il modo in cui i consumatori vedono il servizio ricevuto, rendendo più immediato e tracciabile un gesto che prima era legato al contante. Con l’ulteriore impulso delle normative fiscali favorevoli, è probabile che nei prossimi anni tale pratica diventi sempre più comune. Portando l’Italia più in linea con altre nazioni che hanno già adottato da tempo tale sistema.