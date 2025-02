Teclast P50AI: il tablet con intelligenza artificiale nella nostra recensione

Più volte abbiamo messo le mani su prodotti eccezionali che fanno parte del mondo della tecnologia e da quando esiste l’intelligenza artificiale, c’è ancora più divertimento. Effettivamente ci siamo divertiti un mondo e siamo rimasti particolarmente stupiti dal tablet Teclast P50AI che, come indica il nome, è guidato proprio dall’intelligenza artificiale. A favorire l’utilizzo di questo prodotto veramente eccezionale è anche il suo apparato hardware, pensato e realizzato proprio per le grandi prestazioni sia nel lavoro che durante ogni tipo di operazione giornaliera.

Design e qualità costruttiva

Teclast P50AI si presenta innanzitutto con un bel design, elegante al punto giusto e ben rifinito. Ad influire particolarmente sulla nostra opinione ci ha pensato sicuramente il suo essere estremamente sottile, con soli 8,3 mm di spessore. Anche il peso è contenuto in quanto il dispositivo ha una stazza di 540 g. Questo lo rende davvero molto semplice da portare dietro e soprattutto facile da maneggiare. La scocca in metallo non solo gli dona un aspetto premium, ma lo rende anche resistente e piacevole al tatto. Abbiamo apprezzato la cura nei dettagli: dai bordi arrotondati che facilitano la presa, al posizionamento intelligente delle due porte Type-C, che si adattano bene alle esigenze di utilizzo.

Questo tablet è pensato per chi cerca un mix tra funzionalità e stile. Sia che lo si utilizzi in casa per l’intrattenimento o al bar per lavorare, il Teclast P50AI non passa inosservato.

Display: fluidità e precisione

Un vero punto di forza non poteva essere che il display del prodotto. Questo tablet ha infatti una diagonale che equivale a ben 11 pollici IPS con risoluzione 1280×800. Ci hanno sorpreso piacevolmente le immagini sebbene la risoluzione appunto non sia la migliore sul panorama dei tablet. Ad influire positivamente ci ha pensato la frequenza di aggiornamento che con i suoi 90 Hz rappresenta un vero punto in più. Non abbiamo avuto problemi nel navigare tra vari contenuti, in quanto scrollare le pagine con questo dispositivo è stato un vero piacere.

La tecnologia T-Colour 6.0 poi è davvero eccezionale con i suoi colori vivaci e realistici. Abbiamo trovato utile anche la funzione di luminosità adattiva, che regola automaticamente la luce in base all’ambiente, permettendo di usare il tablet senza affaticare gli occhi.

Prestazioni: velocità e intelligenza

Al cuore del Teclast P50AI troviamo il processore Allwinner A733 Octa-Core, che combina core A76 per le prestazioni e core A55 per l’efficienza energetica. Nei nostri test, il dispositivo ha gestito senza problemi applicazioni pesanti e il multitasking, confermando un livello di prestazioni solido. Il punteggio di 320.000+ su AnTuTu è una garanzia per chi cerca velocità e reattività.

Quello che rende davvero speciale questo tablet è l’integrazione dell’NPU da 3 TOPS, che potenzia le funzionalità AI. Abbiamo provato l’AI Video Upscaling, che trasforma video a 720p in contenuti con una qualità visiva nettamente superiore. Questa funzione è perfetta per lo streaming di contenuti online, garantendo un’esperienza visiva più immersiva.

Anche il controllo dei gesti AI si è rivelato molto utile: è possibile catturare uno screenshot o navigare tra le schermate senza toccare il display, rendendo l’utilizzo ancora più intuitivo.

Intelligenza artificiale al servizio dell’utente

Il Teclast P50AI non si limita a essere un tablet performante, ma sfrutta l’AI per semplificare la vita di chi lo utilizza. Oltre al miglioramento dei video, abbiamo testato altre funzioni come:

Ottimizzazione dei colori : l’AI analizza i contenuti sullo schermo e regola automaticamente i parametri cromatici per offrire immagini più naturali;

: l’AI analizza i contenuti sullo schermo e regola automaticamente i parametri cromatici per offrire immagini più naturali; Consapevolezza della postura : un sistema che monitora la posizione dell’utente e invia notifiche per correggerla, promuovendo abitudini più sane;

: un sistema che monitora la posizione dell’utente e invia notifiche per correggerla, promuovendo abitudini più sane; Estrazione del testo AI: una funzione pratica per digitalizzare documenti o copiare testo da immagini. L’abbiamo trovata particolarmente utile per appunti e lavoro.

Tutte queste caratteristiche si integrano perfettamente nell’esperienza d’uso, senza mai risultare invasive.

Sistema operativo e modalità PC

Non poteva mancare su questo tablet l’apporto di un sistema operativo di livello. Ecco pertanto Android 15 con l’interfaccia personalizzata TeclastOS. È proprio questa personalizzazione a garantire delle funzioni particolarmente indicate per chi ama essere produttivo durante la sua giornata. Abbiamo trovato particolarmente utile la modalità PC che ci ha garantito la possibilità di lavorare su più finestre senza rimpiangere troppo spesso il nostro portatile. In alcuni frangenti è bastato collegare un mouse e una tastiera per pensare di avere a che fare con un vero computer.

Abbiamo trovato utile anche la funzione di registrazione dello schermo per singola app, ideale per creare tutorial o salvare sessioni di lavoro senza distrazioni.

Memoria e archiviazione

A bordo del Teclast P50AI ci sono ottimi componenti hardware, tra cui 6 GB di RAM LPDDR5, espandibili virtualmente fino a 16 GB, e 128 GB di memoria interna UFS 3.0. Per i più esigenti, come lo siamo noi del resto, c’è modo di espandere l’archiviazione semplicemente inserendo una microSD. Questa è supportata fino a 1 TB.

Connettività e espandibilità

La connettività è un altro punto forte del Teclast P50AI. Chi vuole ottime prestazioni per quanto riguarda la navigazione sul web, può appoggiarsi alla tecnologia Wi-Fi 6. Questa offre infatti una velocità di connessione superiore, anche quando magari al modem ci sono connessi più dispositivi. Questo tipo di Wi-Fi riesce infatti a creare un canale preferenziale per i prodotti che beneficiano di tale standard. È inoltre presente anche il Bluetooth 5.4 che permette di collegare facilmente accessori come cuffie, tastiere o mouse.

Le due porte Type-C offrono una versatilità notevole. Ce n’è una che è dedicata alla ricarica rapida e al trasferimento dati, e poi ecco l’altra che è in grado di offrire la qualità della tecnologia DisplayPort. Abbiamo collegato il tablet a un monitor esterno e l’esperienza è stata fluida, ideale per chi ha bisogno di lavorare su uno schermo più grande.

Fotocamere e audio

Chi usa un Teclast P50AI non può avere problemi dal punto di vista fotografico proprio grazie alla presenza di sensori di ottimo livello. Il primo, quello principale posto sul retro è da 13 MP mentre quello frontale è da 5 MP. Sicuramente non siamo di fronte ad un tablet pensato appositamente per scattare foto o realizzare contenuti multimediali, ma gli scatti che abbiamo immortalato ci sono sembrati particolarmente buoni, soprattutto quando la luce è ottimale. Nulla da dire per la fotocamera frontale che, soprattutto per chi usa molto le videochiamate, è davvero performante.

Se avete paura che un tablet di questa fascia di prezzo non possa garantire una resa audio di livello, vi sbagliate. Ci sono due speaker stereo che permettono di avere un suono sia bilanciato che molto chiaro in tutte le sue declinazioni. Abbiamo particolarmente apprezzato anche la presenza del jack per le cuffie, ormai sempre più rara.

Batteria e autonomia

Chi compra un tablet vuole assolutamente una peculiarità: l’autonomia. Con questo Teclast P50AI, gli utenti possono stare tranquilli in quanto si riesce tranquillamente a portare a termine una giornata. Noi abbiamo condotto dei test abbastanza stressanti, utilizzando il tablet sia a scopo lavorativo che per navigare semplicemente sul web o magari per guardare qualche video in streaming. Un aspetto ci ha stupito: non abbiamo praticamente quasi mai guardato l’indicatore della batteria. Nel caso in cui dovesse scaricarsi poi, basta pochissimo tempo per rimettere in sesto il prodotto grazie alla ricarica rapida mediante USB-C con tecnologia PD.

Conclusioni e prezzo di vendita

Essendo onesti, non ci aspettavamo di trovarci così bene al cospetto di questo tablet arrivato poco più di un mese fa sul mercato. Il nuovo Teclast P50AI è stato un ottimo compagno di viaggio in queste settimane, garantendoci la possibilità di lavorare in qualunque posto ma anche di avere una fonte di intrattenimento di buon livello. Il suo design è eccezionale, accurato quanto basta per il prezzo che offre e soprattutto legato perfettamente ad uno schermo molto ampio. Non ci sono poi problemi dal punto di vista della velocità grazie al potente hardware e non c’è alcuna preoccupazione che riguardi la batteria.

Chi vuole acquistare questo prodotto di Teclast, lo trova su Amazon ad un prezzo di 134,99 € grazie al coupon da 60 € disponibile proprio lì in pagina. La consegna è gratuita e soprattutto avviene in un solo giorno lavorativo.