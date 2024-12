Teclast P50 AI è il tablet di nuova generazione con intelligenza artificiale, acquistabile da tutti su Amazon ad un prezzo promozionale, che punta a soddisfare il più possibile le esigenze dei consumatori, mettendo a disposizione prestazioni di livello molto elevato.

Alla base troviamo il sistema operativo Android 15, con personalizzazione grafica TeclastOS, che nasconde al prorio interno alcune piccole chicche, come la PC mode, per trasformare il tablet in un PC, ma anche la gestione multi-finestra per aprire più finestre contemporaneamente, oppure la registrazione dello schermo sulla singola finestra. L’esperienza è versatile, lineare e fluida.

Il prodotto è il primo tablet di Teclast con intelligenza artificiale integrata, le principali funzioni a cui è possibile accedere sono: AI Video Upscaling (per migliorare la nitidezza dei video), AI Gesture Control (controlli senza toccare fisicamente lo schermo), AI Text Extraction (riconoscimento testuale avanzato), AI Posture Awareness (incoraggia ad utilizzare il tablet con la giusta postura).

Teclast P50 AI: le altre specifiche

Il processore che muove il Teclast P50 AI è un allwinner A733, octa-core ad alte prestazioni che permette di gestire perfettamente molte sollecitazioni (multitasking), con risposte rapide e consumo energetico estremamente ridotto. Il display è da 11 pollici di diagonale, un IPS LCD con refresh rate adattivo fino a 90Hz, ideale per gaming, navigazione e contenuti multimediali; la configurazione prevede anche 128GB di memoria interna UFS 3.0 e fino a 16GB di RAM (6GB LPDDR5 reali, a cui si aggiungono 10GB virtuali).

Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore nella parte posteriore, da 13 megapixel con modulo circolare, ed un 5 megapixel anteriore, perfetto per le videochiamate ed i selfie. Teclast P50 AI può essere acquistato direttamente su Amazon ad un prezzo molto speciale (a questo link), di listino costerebbe 159 euro, ma solamente per qualche giorno è previsto uno sconto di 20 euro, che porta la spesa a soli 139 euro, sempre con spedizione gestita da Amazon e consegna in poco tempo.