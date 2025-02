iPhone 17 Air: un video svela il probabile design

Quest’anno avremo modo di conoscere smartphone davvero interessanti. Le aziende protagoniste del settore sembrano essere impegnate nel raggiungimento di obiettivi tramite i quali poter superare gli standard attuali, proponendo così agli utenti smartphone in grado di piegarsi più volte o dispositivi sottilissimi dal design rivoluzionario. Per quanto riguarda Apple, sappiamo già che l’azienda non ha ancora rilasciato uno smartphone pieghevole e che potrebbe non avere ancora intenzione di inserirsi in questo mercato per dedicarsi attualmente alla realizzazione del melafonino più sottile di sempre. Entro settembre, infatti, avremo modo di assistere all’arrivo del nuovo iPhone 17 Air, uno smartphone che farà del design il suo punto forte.

iPhone 17 Air: ecco come potrebbe essere

L‘iPhone 17 Air arriverà insieme alla nuova generazione di melafonini, dai quali si differenzierà esclusivamente per il suo design innovativo. Apple non ha ancora fornito indizi particolari sul suo dispositivo e non possediamo immagini ufficiali ma un video recentemente apparso in rete rivela come potrebbe essere il nuovo iPhone sottilissimo.

Realizzato da WEIS Studio, il video mostra quello che potrebbe essere il design scelto da Apple, che potrebbe stravolgere il comparto fotografico inserendo la singola fotocamera da 48 MP in una sorta di barra che andrà a occupare l’intera parte superiore della scocca posteriore. La sottigliezza del dispositivo è evidente: si dice, infatti, che lo spessore sarà di soli 5,5 mm. Il display dovrebbe essere un OLED da 6,6 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz mentre all’interno dello smartphone dovremmo trovare un chip A19.

iPhone 17 Air: il costo potrebbe far discutere

L’iPhone 17 Air sarà sicuramente in grado di convincere numerosi utenti, attratti dalla possibilità di ottenere uno smartphone dal design elegante e inedito, ma il costo potrebbe comunque far discutere. Pur non essendo ancora emerse le specifiche del melafonino, gran parte delle fonti ritengono che il design sarà l’unico elemento innovativo del dispositivo e che ciò non sarebbe sufficiente a giustificare il costo del melafonino, che potrebbe raggiungere o superare quello dei modelli Pro.