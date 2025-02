Oppo Find N5: il nuovo standard dei pieghevoli

Oppo si prepara a rivoluzionare il mercato con il Find N5. Il suo nuovo pieghevole progettato per unire leggerezza e solidità. La casa cinese ha già rivelato molte delle sue caratteristiche principali, mostrando grande fiducia nel suo prossimo modello.

Tra le informazioni più sorprendenti vi è il peso di 229 grammi. Caratteristica che lo rende appena 2g più pesante dell’iPhone 16 Pro Max. Anche se molto più leggero rispetto al Huawei Mate XT, che raggiunge i 298g. Si tratta di un risultato impressionante che conferma la volontà di Oppo di voler bilanciare maneggevolezza e robustezza.

Oppo Find N5: design innovativo e prestazioni di alto livello

Oltre al peso contenuto, il design del Find N5 si distingue per la cerniera in titanio stampata in 3D. La quale garantisce un’apertura fluida e resistenza all’usura. L’unboxing ufficiale ha svelato poi che in Cina la confezione includerà anche una custodia protettiva.

Il nuovo Oppo sarà disponibile in tre colorazioni, già anticipate da alcuni rumor online. Vi è però un’ informazione non proprio piacevole per il pubblico occidentale. In quanto l’azienda dell’ omonimo brand ha ufficialmente confermato che il Find N5 non verrà commercializzato al di fuori della Cina. In più nemmeno il OnePlus offrirà una variante simile per il mercato europeo.

Per chi se lo stesse domandando, Il FindN5 non è solo uno smartphone esteticamente raffinato. Ma un vero e proprio concentrato di “potenza tecnologica”. Al suo interno troviamo il Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ovvero un processore in grado di garantire prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale. Il comparto fotografico è altrettanto impressionante. Si parla infatti di tre sensori posteriori da 50MP sviluppati in collaborazione con Hasselblad. I quali offrono una qualità d’immagine eccezionale grazie alle ottiche wide, ultra-wide e telemacro.

Sul fronte dell’autonomia, la batteria da 5.900mAh assicura un utilizzo prolungato, supportato dalla ricarica rapida da 80W via cavo e 50W wireless. Mentre la certificazione IPX8 garantisce resistenza all’acqua. Cosa che conferma l’attenzione di Oppo verso la durabilità del dispositivo. Insomma, nonostante l’assenza di una distribuzione mondiale, l’Oppo Find N5 si distingue come uno degli smartphone pieghevoli più innovativi sul mercato. Con il suo design ultra sottile e le specifiche avanzate, è destinato infatti a influenzare il settore della telefonia mobile già nei prossimi anni.