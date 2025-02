Nvidia: confermata la data di apertura dei preorders dei laptop RTX 50

Dopo una lunga attesa la nota azienda vestita di verde annunciato delle interessanti novità per quanto riguarda il mercato laptop con computer equipaggiati con le sue soluzioni grafiche, nello specifico annunciato la data di apertura dei pre ordini per i pc portatili dotati di GPU RTX 50-series.

L’azienda infatti negli ultimi tempi si era dedicata solo ed unicamente alla fascia desktop, una volta archiviata quest’ultima però non ha esitato e ha subito iniziato a parlare del mercato mobile e soprattutto dei pc dotati delle versioni mobile delle sue schede grafiche arrivate da poco, nello specifico l’azienda non ha solo parlato della data di apertura bensì ha anche citato i prezzi di partenza al dettaglio presso soluzioni dotate di queste grafiche, scopriamo insieme qualcosa in più.

Prezzi di partenza importanti

I prezzi di partenza per laptop dotati delle ultime soluzioni grafiche della nota azienda californiana saranno decisamente importanti, eccoli qui citati direttamente da Nvidia:

RTX 5070 laptop (800 AI TOPS): 1.299$

RTX 5070 Ti laptop (1.000 AI TOPS): 1.599$

RTX 5080 laptop (1.350 AI TOPS): 2.199$

RTX 5090 laptop (1.850 AI TOPS): 2.899$

Come già detto, non si tratta dei prezzi interi dei laptop bensì del prezzo di partenza per un laptop dotato della soluzione grafica citata, il prezzo di listino completo sarà sicuramente più elevato, parliamo addirittura del doppio o del triplo, di conseguenza di soluzioni che vanno dai 3000 ai 4000 $, prezzo che al cambio in euro europeo potrebbe lievitare ancora di più.

In base ai primi dettagli sui vari listini USA, le configurazioni in questione potrebbero essere ad esempio il Asus ROG Strix G16 con RTX 5070 Ti a 1.899$ e il top di gamma Asus ROG Strix Scar 18 con RTX 5090 a 4.199$, presto anche HP, Acer, Dell, Gigabyte, Lenovo, MSI e Razer presenteranno nuovi laptop con le GPU Nvidia di ultima generazione.

Non rimane dunque che attendere per vedere la presentazione ufficiale dei nuovi laptop di fascia altissima con all’interno le soluzioni grafiche di ultima generazione, sicuramente si tratterà di prodotti non alla portata di tutti.