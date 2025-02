Google Contatti introduce nuove opzioni di personalizzazione

Google ha reso finalmente disponibile un aggiornamento per l’app Contatti. Ovvero il suo servizio predefinito per la gestione della rubrica dei dispositivi Android. Questa nuova versione introduce strumenti innovativi per personalizzare l’immagine dei contatti. Fornendo così delle alternative alle classiche foto profilo.

Tale funzione è stata avvistata per la prima volta lo scorso novembre. Essa mira a rendere la rubrica più dinamica, in particolare per quei contatti privi di una foto identificativa. Ora sarà possibile scegliere tra due nuove tipologie di immagini, monogrammi e illustrazioni.

Le novità per le foto profilo di Google Contatti

Per sfruttare questa nuova funzionalità, gli utenti devono accedere alla scheda di un contatto e selezionare l’icona di modifica, rappresentata da una matita. Dopo di che, premendo su “Cambia” sotto la foto profilo, si apre il menu “Scegli immagine“. Qui, oltre alle opzioni già esistenti per caricare immagini dal dispositivo o da Google Foto, compaiono due nuove schede, “Monogramma” e “Illustrazioni”.

La prima consente di generare automaticamente un’icona con le iniziali del contatto. Qui si potrà scegliere tra due varianti distinte. Ovvero il monogramma con lettere personalizzabili o emoji su sfondo colorato. In più, è possibile modificare il font e, per l’opzione emoji, selezionare uno stile monocromatico o a colori.

La seconda nuova opzione, “Illustrazioni”, permette invece di selezionare un’icona grafica tra un’ampia tipologia di immagini predefinite. Ogni illustrazione può essere personalizzata ulteriormente modificando alcuni dettagli, come il colore degli elementi. Insomma una soluzione creativa per differenziare e organizzare al meglio la propria rubrica.

Tale aggiornamento attualmente è in fase di rilascio graduale. Significa quindi che la sua diffusione non sarà imminente ma arriverà piano piano su tutti i dispositivi. Non sappiamo ancora nell’ arco di quanto tempo. Molte persone però hanno già ricevuto questa funzione nella versione 4.48.27.720364420 dell’app Google Contatti. Per coloro che non l’hanno ancora disponibile, è possibile verificarne la presenza aggiornando l’app dal Play Store.