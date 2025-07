Nvidia RTX 5070 Super: arrivano sempre più conferme e voci

Uno tra i prodotti più attesi dell’anno sicuramente è la linea Super della nuova generazione di schede grafiche rilasciata da Nvidia, quest’ultima infatti, spesso rilascia una serie di media generazione prima di passare alla generazione direttamente successiva, introducendo alcune migliorie significative rispetto alla variante standard RTX.

Nelle ultime settimane le voci di corridoio si sono fatte particolarmente insistenti per quanto riguarda la scheda 5070, della quale entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare la variante super che introduce interessanti novità e interessanti upgrade, soprattutto dal punto di vista della memoria.i

Nuove indiscrezioni

Nuove indiscrezioni trapelate online e sembrano confermare l’incremento di prestazioni sotto ogni punto di vista, la scheda in questione infatti dovrebbe passare dagli attuali 6144 Cuda Cores a ben 6400, con un incremento della ramo video che passerebbe da 12 GB a 18 GB, dunque un aumento del 50% che potrebbe rendere felici la maggior parte degli utenti che puntano su questa scheda dal momento che tutti questi ultimi sono stati concordi sul fatto che la memoria video abbia fatto da tappo alle prestazioni, impedendo alla scheda di far girare videogiochi oltre la risoluzione fullhd.

Per il resto, la scheda in questione non dovrebbe subire grosse variazioni sotto gli altri punti di vista, nello specifico le memorie dovrebbero restare della medesima tipologia e anche le frequenze non dovrebbero essere troppo distanti da quelle che già abbiamo visto con il modello base, allo stesso tempo sarà molto interessante vedere com’è la società gestire il prezzo e soprattutto si arriveranno le varianti Super anche per quanto riguarda le schede di fascia più elevata, sicuramente questa rappresenterà il pezzo forte della collezione dal momento che renderà gli utenti mainstream decisamente più soddisfatti andando a risolvere uno dei più grandi problemi della variante base, la memoria infatti non sarà più il collo di bottiglia di questa scheda.

Non rimane dunque che attendere per capire se la società farà qualche tipo di annuncio ufficiale o se bisognerà attendere la fine dell’anno.