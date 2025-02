Gli smartphone diventano più costosi? Cosa cambia?

Il settore smartphone sta per cambiare radicalmente. Ciò con l’introduzione del nuovo regolamento Ecodesign for Sustainable Products (ESPR). L’introduzione avverrà dal 20 giugno di quest’anno. Si tratta di una normativa importante che intende rivoluzionare il ciclo di vita dei dispositivi. Tale cambiamento radicale è destinato a influenzare in modo profondo il mercato degli smartphone. Creando al contempo nuove opportunità e sfide per i produttori. L’ESPR rappresenta un passo evolutivo rispetto alle leggi precedenti. Quest’ultime si concentravano principalmente sull’efficienza energetica dei dispositivi. Con il nuovo regolamento, invece, l’attenzione si sposta su aspetti più ampi. Come la resistenza dei dispositivi, la possibilità di riparazione, la riciclabilità dei materiali e il supporto software prolungato.

Il mercato smartphone si prepara ad un importante cambiamento

L’ESPR non si limita a imporre obblighi, ma offre anche nuove opportunità di business. Un aspetto fondamentale di tale transizione è il potenziale sviluppo di un mercato per i dispositivi ricondizionati. Tale scenario favorirà la crescita del mercato degli smartphone usati. Con previsioni che indicano un incremento significativo delle vendite di dispositivi ricondizionati. Quest’ultime potrebbero raggiungere i 94 miliardi di dollari entro il 2028. In tale contesto, i produttori potranno generare nuovi flussi di entrate. Ciò sfruttando modelli di leasing, programmi di riparazione e permuta.

A beneficiarne saranno soprattutto i consumatori. Quest’ultimi avranno la possibilità di acquistare dispositivi più economici. Ciò ottenendo anche una durata e una qualità nettamente superiori. Inoltre, l’aumento delle opzioni di riparazione economiche e la possibilità di acquistare dispositivi di seconda mano contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale.

Le sfide sono ancora molte. Eppure, le opportunità legate ad un approccio più green potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del mercato degli smartphone. Il settore si prepara, dunque, ad una trasformazione. Quest’ultima potrebbe non solo migliorare la sostenibilità, ma anche rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori. Ciò in un’ottica di maggiore responsabilità e innovazione.