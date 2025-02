Google Play Store avvisa sulla qualità delle app

Google, in questi giorni, ha introdotto una nuova funzione nel Play Store. Una novità destinata a segnalare la possibile scarsa qualità di alcune applicazioni. L’obiettivo è dunque quello di fornire agli utenti maggiori informazioni prima di procedere con il download. Questa funzione, denominata “App Quality Warnings“, è stata individuata per la prima volta lo scorso novembre. Ma ora è già in fase di distribuzione graduale.

Google: come funzionano gli avvisi di qualità

Gli avvisi di qualità vengono visualizzati direttamente nella pagina di installazione delle singole app. Proprio subito sotto il pulsante di download. Questi messaggi hanno lo scopo di mettere in guardia gli utenti su eventuali problemi. Come un numero elevato di disinstallazioni o una scarsa interazione da parte delle persone.

Tale iniziativa rientra nella strategia di Google per migliorare l’affidabilità del Play Store e aiutare gli utenti a fare scelte più consapevoli. La presenza di un avviso non significa però necessariamente che l’app sia pericolosa. Ma indica che potrebbe non soddisfare pienamente le aspettative in termini di usabilità e prestazioni.

Disponibilità e aggiornamenti

Attualmente, la nuova funzione è in fase di lancio progressivo e sembra attivarsi lato server. Il che significa che non tutti la vedranno immediatamente. Alcuni utenti hanno segnalato la comparsa degli avvisi con la versione 44.7.24 del Play Store. Mentre l’ultima versione disponibile è la 44.8.15.

Non è ancora chiaro se tutto ciò sia limitato inizialmente agli Stati Uniti o se si estenderà rapidamente anche ad altri Paesi. Per controllare se si dispone o meno dell’ultima versione disponibile, basta accedere all’app, toccare l’icona del proprio account e seguire il percorso “Impostazioni. Da qui poi andare su “Informazioni” e Aggiorna Play Store.

Questa nuova funzione si inserisce nell’impegno di Google per offrire un’esperienza d’uso più sicura ed efficiente di sempre. Insomma con questi avvisi, gli utenti avranno a disposizione strumenti utili per evitare app potenzialmente problematiche. Ma soprattutto per scegliere con maggiore consapevolezza quali scaricare sul proprio dispositivo.