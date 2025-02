Play Store, in arrivo la nuova app per l’SOS satellitare

Arrivano nuove applicazioni con nuovissime funzionalità nel Play Store. Una che ha attirato di molto l’attenzione di moltissimi utenti, riguarda un dispositivo in particolare ovvero il Google Pixel 9.

Telefono che ospita questa applicazione contenente nuovissime funzionalità che risultano essere molto importanti.

Play Store, una nuova applicazione?

I famosi Google Pixel 9, una bandiera di Android presentati al mondo da Google nell’agosto del 2024, risultano essere tra i primi smartphone della stessa azienda a supportare la funzionalità di SOS via satellite.

Ultimamente, gli utenti che possiedono uno dei più recenti smartphone realizzati da Google, hanno con molta probabilità iniziato a ricevere un aggiornamento per l’applicazione. Questo va ad abilitare le funzionalità che sfruttano la relativa connettività satellitare sui vari dispositivi Android.

Il Play Store accoglie la nuova app Satellite Gateway pubblicata direttamente da Google. Viene detta nuova, anche se l’app in questione esiste già da qualche mese, ma non è mai stata resa disponibile attraverso lo store.

Satellite Gateway disponibile dal Play Store, è riconosciuta come uno strumento che abilità la connettività satellitare su Android. In precisione abilitando una svariata serie di esperienze di messaggistica satellitare di emergenza sui vari dispositivi che sono supportati.

L’app Satellite Gateway risulta essere al momento un’esclusiva di Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL che eseguono Android 15 o la beta 1 di Android 16.

Dalla descrizione anche fornita sul Play Store, Satellite Gateway è richiesta per sfruttare la funzionalità SOS Satellitare Pixel. Alcuni commenti che si sono trasformati in una vera e propria discussione su Reddit riportano che alcuni utenti non statunitensi hanno già ricevuto l’aggiornamento dell’app precedente.

L’arrivo su Play Store di questa nuova applicazione potrebbe portare un ulteriore conferma. Questa dovrebbe riguardare il Pixel Drop di marzo 2025, la nuovissima funzionalità SOS Satellitare Pixel sorpasserà anche i confini statunitensi per poter raggiungere anche gli utenti canadesi e quelli europei, in sintesi anche in Italia.