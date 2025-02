Smart 4Teen: la microcar elettrica che conquista la città

La Smart Fortwo, simbolo di praticità nelle grandi città, ha trovato una nuova vita grazie ad Aznom Automotive. L’azienda ha trasformato una storica vettura in un moderno quadriciclo elettrico pensato per i giovani. Con la Smart 4Teen “Bespoke Edition”, la mobilità cittadina diventa più accessibile e sostenibile, ma soprattutto sicura. Non è più solo un’auto, ma un simbolo di come il recupero delle vecchie auto possa contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. E a un prezzo base di 24.339 euro, la Smart 4Teen sembra anche un’opzione interessante per chi cerca un veicolo agile in città, a prescindere dall’età. La praticità prima di tutto, anche se è stata creata per la gioventù. Ma cos’altro rende questa microcar così speciale? Perché sceglierla?

Sicurezza e personalizzazione in una piccola auto “Smart”

A differenza dei tradizionali quadricicli, la Smart 4Teen si distingue per la sicurezza. La struttura della vecchia Smart Fortwo, con la sua cellula di sicurezza Tridion, è stata potenziata con airbag, ABS, ESP e pretensionatori per le cinture. Così, i giovani conducenti possono viaggiare con maggiore tranquillità. Ma non è solo una questione di sicurezza. Con la “Bespoke Edition”, il cliente può personalizzare ogni dettaglio, dai colori agli interni. Una vera e propria auto su misura, creata per soddisfare gusti e esigenze. E se pensiamo alla mobilità sostenibile, non possiamo ignorare che la vettura è alimentata da una batteria da 11,4 kWh, che permette di percorrere fino a 140 km con una sola ricarica. Non male vero? C’è di più però. La ricarica della vettura può avvenire in colonnine pubbliche o attraverso prese domestiche, per una comoda esperienza di utilizzo ovunque. Due sono poi le versioni disponibili: la L6e, da 45 km/h, ideale per i neopatentati, e la L7e, da 90 km/h, per chi ha già la patente B1. Ma qual è il futuro di questo modello rivisitato? È davvero possibile che la Smart 4Teen diventi una nuova norma nella mobilità cittadina?