Telegram aggiorna la ricerca, i video e le interazioni nei canali: ecco le novità

L’aggiornamento di Telegram introduce cambiamenti significativi, mirati a ottimizzare l’uso dell’app. La ricerca degli sticker si arricchisce ora con l’intelligenza artificiale, che permette di individuare immagini personalizzate in modo facile e preciso. Non basta più una parola chiave generica: basta pensare a una descrizione più complessa e l’algoritmo restituirà risultati. Questo nuovo strumento include anche gli sticker personalizzati, offrendo una ricerca avanzata che permette di scoprire un numero maggiore di creazioni da parte degli utenti. I contenuti sono poi ora fruibili in 29 lingue, includendo l’italiano e l’inglese. Telegram intanto supporta ancora la creazione e personalizzazione di set di sticker.

Dall’altro lato, Telegram non dimentica i video. Le novità in arrivo riguardano una serie di strumenti pensati per migliorare la condivisione e la riproduzione dei video. Tra questi, la possibilità di inviare un link con timestamp, che consente a chi riceve il contenuto di avviarlo direttamente dal punto desiderato. Ma non è tutto: chi gestisce un canale Telegram potrà anche scegliere una copertina personalizzata per ogni video, migliorando la visibilità dei contenuti. Inoltre, i video memorizzano automaticamente l’avanzamento nella visione, permettendo di riprendere la riproduzione esattamente dal punto in cui era stata interrotta.

Canali e bot: nuove interazioni e scoperte su Telegram

Telegram non si ferma qui, infatti ha introdotto anche novità per le interazioni nei canali. Ora gli utenti possono reagire ai post con una stella, ma in modo più discreto. Non si dovrà necessariamente usare il proprio profilo, ma si potrà scegliere di reagire tramite l’identità di un canale. Un cambiamento che garantisce maggiore privacy per gli utenti e visibilità per i canali, poiché le reazioni contribuiscono a migliorare il loro posizionamento. Inoltre, questa modalità può essere usata in maniera anonima, una sicurezza per chi desidera interagire senza far conoscere la propria identità. Telegram ha anche perfezionato la funzione di scoperta dei bot. Quando un utente esplora il profilo di un bot, può trovare suggerimenti per altri bot simili, facilitando la navigazione e l’utilizzo di strumenti utili. Chi ha mai cercato una funzione che non sapeva nemmeno di esistere? Ora, trovare bot con funzionalità complementari sarà più facile che mai.