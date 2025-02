Gboard: nuova barra dedicata alla dettatura vocale in arrivo

Sta per arrivare una grande novità per tutti coloro che utilizzano la celebre tastiera di Google denominata Gboard. Questa infatti sta per introdurre una barra completamente dedicata alla dettatura vocale, esattamente come quella che lo scorso anno è arrivata sui Pixel Tablet. Con il lancio della nuova versione 15.0.03.717871796, gli utenti possono già provare questa nuova funzione. Chiaramente ne guadagneranno nell’uso della dettatura, in quanto l’interfaccia verrà modificata proprio per favorirla.

Basterà infatti toccare il microfono sulla tastiera per fa comparire un pulsante che permette di ridurre la tastiera stessa, lasciando spazio a una barra compatta con opzioni rapide per la gestione della dettatura vocale.

Nuove funzioni a portata di mano con Gboard

Sui dispositivi Pixel, la dettatura vocale è già supportata dall’Assistente Google, ma questa nuova barra aggiunge ulteriori strumenti. Accedendo al menu dedicato, gli utenti possono selezionare diverse opzioni:

Impostazioni ;

; Mostra comandi vocali ;

; Mostra appunti ;

; Mostra traduttore ;

; Mostra emoji ;

; Passa alla barra degli strumenti verticale ;

; Feedback.

Tra le novità più interessanti c’è la possibilità di trasformare la barra in un formato verticale, trascinandola ai lati lunghi dello schermo. Questo consente di adattarla meglio alle esigenze degli utenti, soprattutto per chi usa lo smartphone con una sola mano.

Una barra che rimane sempre attiva

Un’altra caratteristica distintiva di questa nuova toolbar è la sua persistenza: una volta ridotta, rimane visibile anche dopo aver chiuso la tastiera. Toccando un nuovo campo di testo, la barra riappare esattamente nella posizione in cui era stata lasciata. Per tornare alla tastiera completa, invece, è necessario premere l’apposito pulsante.

Come sempre, le nuove funzionalità arrivano innanzitutto per coloro che utilizzano la versione beta, e anche nel caso di Gboard è uguale. Non ci sono almeno per il momento indicazioni sul rilascio per la versione ufficiale, ma non dovrebbe mancare troppo. Bisogna solo attendere un po’.