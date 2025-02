Gboard si aggiorna: il tema ora si adatta meglio ai colori dinamici di Android

Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Gboard, la sua tastiera ufficiale per Android, con l’obiettivo di migliorare la coerenza grafica con il design di Material You. Questa novità permette alla tastiera di adattarsi in modo più preciso ai colori dinamici del sistema, offrendo un’esperienza visiva più armoniosa e uniforme.

Un’integrazione migliorata con Material You per la tastira Gboard

Con il nuovo aggiornamento, Gboard utilizza in modo più accurato la palette cromatica scelta dall’utente, garantendo una maggiore uniformità tra l’interfaccia della tastiera e il resto del sistema operativo. In passato, l’applicazione dei colori dinamici risultava talvolta imprecisa, con alcune tonalità che apparivano disallineate rispetto allo sfondo o agli altri elementi grafici di Android.

Ora, il miglioramento riguarda sia la modalità chiara che quella scura, dove i toni della tastiera si adatteranno in modo più naturale, assicurando una lettura più chiara dei tasti e una maggiore coerenza visiva con le altre app che sfruttano Material You.

Questa evoluzione è particolarmente utile per chi ha personalizzato il proprio dispositivo con temi e sfondi che utilizzano i colori dinamici di Android 12 e versioni successive. L’obiettivo di BigG è rendere l’interfaccia di Gboard più fluida e meno invasiva, creando una perfetta continuità tra la tastiera e le altre applicazioni.

L’aggiornamento è attualmente disponibile per gli utenti iscritti al programma beta di Gboard, che possono già testare questa nuova funzione. Il rilascio globale avverrà nelle prossime settimane, raggiungendo progressivamente tutti i dispositivi Android compatibili.

Questa modifica fa parte di un più ampio progetto di Google per ottimizzare Material You su tutte le app di sistema. L’azienda sta lavorando per garantire una coerenza grafica sempre più uniforme su Android, con aggiornamenti mirati per applicazioni come Gmail, Google Maps e Google Foto.

Con questa nuova versione, Gboard si allinea meglio ai colori dinamici di Android, offrendo un’interfaccia più coerente e visivamente gradevole. L’aggiornamento è in fase di distribuzione e sarà presto disponibile per tutti, contribuendo a migliorare l’esperienza utente su Android.