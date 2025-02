Apple: nuovi passi avanti per la realizzazione degli iPhone Fold

Apple sta lavorando per inserirsi nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Una categoria che finora ha visto protagonisti i grandi nomi della tecnologia ma non la storica azienda di Cupertino. Con un possibile debutto previsto per la seconda metà del 2026, l’attesa per il primo prodotto pieghevole targato Apple cresce. L’azienda di Cupertino sembra puntare su un’innovazione mirata alla qualità assoluta. Mettendo da parte la velocità di commercializzazione. Uno degli elementi distintivi del primo pieghevole Apple sarà il vetro ultra-sottile (UTG). Un componente cruciale per garantire la flessibilità del display senza sacrificare la robustezza.

Apple: novità sul primo pieghevole

Riguardo il vetro dei nuovi dispositivi, Cupertino ha scelto Lens Technology come fornitore principale. Tale scelta testimonia l’attenzione di Apple per i materiali di alta qualità. Grazie alle competenze avanzate dell’azienda cinese nella lavorazione e nel rinforzo del vetro, il dispositivo sarà dotato di una protezione superiore. In grado di resistere all’usura quotidiana senza compromettere l’esperienza. Inoltre, la collaborazione con Corning, già partner consolidato, garantisce un livello di affidabilità elevato.

Un dettaglio tecnico interessante è la progettazione di un UTG più sottile nella zona centrale. Nello specifico, vicino alla cerniera. Suddetta soluzione non solo migliora la flessibilità, ma consente anche di aumentare lo spessore complessivo del vetro. Offrendo una maggiore resistenza. Una strategia che potrebbe posizionare Apple al vertice in termini di durabilità. Inoltre, l’utilizzo della tecnologia Samsung Display per il pannello flessibile conferma che Cupertino non scende a compromessi quando si tratta di qualità visiva.

Il percorso di Apple verso il mercato dei pieghevoli non è stato affrettato, ma ponderato e meticoloso. Tale approccio, che molti interpretano come un ritardo, in realtà potrebbe rivelarsi il punto di forza dell’azienda di Cupertino. Apple sembra intenzionata a creare nuovi standard per il settore, Ciò offrendo un prodotto non solo innovativo in termini di qualità, design e funzionalità. Non resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi per i primi iPhone Fold.