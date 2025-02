ZTE V70 Max è ufficiale con una batteria esagerata

Il produttore tech ZTE ha da poco aggiunto alla sua line up della gamma ZTE Blade V70 un nuovo modello. Si tratta del nuovo ZTE Blade V70 Max, il quale va ora ad affiancare i due fratelli minori ZTE Blade V70 e ZTE Blade V70 Design. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato che può vantare alcune caratteristiche di rilievo, come ad esempio una batteria esagerata. Vediamo qui di seguito il resto delle sue caratteristiche.

ZTE Blade V70 Max, arriva ufficialmente il nuovo device di questa serie

Nel corso delle ultime ore il produttore tech ZTE ha ampliato la sua gamma ZTE Blade V70 con un nuovo modello. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo ZTE Blade V70 Max, che dovrebbe così concludere questa serie. Questo smartphone può vantare la presenza di numerose specifiche di rilievo. Tra queste, spicca in primis la presenza presenza una batteria esagerata da ben 6000 mah.

Quest’ultima dovrebbe garantire una autonomia enorme. In caso di necessità, c’è comunque il supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Sul fronte spicca la presenza di un ampio display con una diagonale da 6.9 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro è presente un piccolo notch a goccia per la selfie camera. Da qui si espande poi la nuova ZTE Live Island 2.0, ovvero la versione di ZTE della Dynamic Island di casa Apple.

Con quest’ultima sarà possibile tenere sott’occhio numerose informazioni, tra cui le notifiche in arrivo, la musica in riproduzione e molto altro. Lo smartphone vanta inoltre la presenza della certificazione IP54 che garantisce resistenza contro polvere e schizzi d’acqua. Non mancano poi 4 GB di memoria RAM e un sensore fotografico principale da 50 MP.

Per il momento l’azienda non ha fornito ulteriori informazioni riguardanti il prezzo di vendita e la disponibilità del nuovo ZTE Blade V70 Max. Vi terremo aggiornati.