Very Mobile proroga la sua offerta speciale super competitiva

L’offerta Very Esclusiva Giga x2, proposta dall’operatore semivirtuale VeryMobile, rimarrà attivabile ancora per qualche settimana. I nuovi clienti che effettuano la portabilità da specifici operatori gestori potranno usufruire di minuti e SMS illimitati. Oltre a 150GB di traffico internet mobile, a soli 4,99€ al mese. Inizialmente disponibile fino al 13 febbraio 2025, la scadenza è stata ora prorogata fino al 6 marzo 2025.

Very Mobile: come attivare la promo e i servizi inclusi

Nonostante non sia presente sulla homepage del sito ufficiale di Very Mobile, questa offerta può essere attivata attraverso una pagina dedicata, accessibile tramite campagne digitali mirate. In più vi è anche la possibilità di scegliere tra una SIM fisica o una eSIM digitale integrata.

Per aderire a questa soluzione, è necessario effettuare la portabilità del numero da alcuni operatori. Tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO.

L’attivazione e il costo della SIM sono gratuiti. Infatti sarà necessario soltanto il pagamento del primo mese in anticipo. Il traffico dati è disponibile in 4G con una velocità massima di 30Mbps.

A partire da dicembre 2023, la verifica dell’identità per attivare una SIM può avvenire tramite SPID, semplificando il processo. Dall’estate 2024, si è invece aggiunta la possibilità di utilizzare la Carta d’Identità Elettronica. In più un’ulteriore novità introdotta a settembre 2024 garantisce che il prezzo delle offerte non subisca modifiche nel tempo.

I clienti possono attivare la ricarica automatica per garantire il rinnovo dell’offerta senza interruzioni. Associando un metodo di pagamento a scelta tra carte di credito Visa, Mastercard o PayPal. Oltre a tutto ciò vi è anche l’opzione VeryFull Speed5G, attivabile a centesimi al mese. La quale consente di navigare sulla rete 5G di WindTre con velocità fino a 2Gbps. L’operatore include gratuitamente anche i servizi VoLTE e Wi-Fi Calling. Oltre alle funzionalità di reperibilità come Ti ho Cercato e RingMe. Per il traffico in roaming nei Paesi dell’UE, il limite massimo di dati disponibili per questa offerta nel 2025 è di 6,30GB al mese.