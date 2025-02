ZTE Blade V70 Max: uno smartphone economico dalle grandi dimensioni

ZTE ha introdotto il suo nuovo smartphone Blade V70 Max direttamente sul sito web aziendale. Tutto ciò Senza annunci ufficiali o presentazioni in grande stile. Questo modello rappresenta un’evoluzione del BladeV70 lanciato lo scorso ottobre e si distingue per alcune caratteristiche chiave. Tra cui un ampio display da 6,9” e una batteria di lunga durata da 6.000mAh. Nonostante questi elementi, il dispositivo resta nella fascia economica. Proprio come evidenziano dettagli come il notch a goccia per la fotocamera frontale, ormai poco utilizzato nei modelli di fascia superiore.

ZTE Blade V70 Max: dubbi sulle prestazioni e attesa per il prezzo ufficiale

Per ora, ZTE non ha fornito una scheda tecnica completa. Non sono ancora note informazioni riguardo al processore e alla capacità di archiviazione. Alcuni elementi però sono stati resi pubblici. Sembra infatti che il telefono sia dotato di 4GB di RAM e una fotocamera principale da 50MP. Alla quale si affiancano altre due lenti ausiliarie di cui non si conosce la risoluzione. Supporta poi la ricarica cablata fino a 22,5W e garantisce una resistenza agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IP54.

Il cellulare ha superato anche test di caduta da un’altezza di 1,5m. Un altro aspetto interessante riguarda l’integrazione della funzione Live Island 2.0, ispirata alla Dynamic Island di Apple. Anche se la tecnologia del display non è stata confermata e potrebbe trattarsi di un pannello LCD.

Le specifiche tecniche finora rivelate hanno generato dibattito tra gli utenti. Specialmente per la memoria RAM limitata a soli 4GB. Molti ritengono che questa scelta possa penalizzare l’esperienza d’uso nel 2025. Soprattutto considerando le esigenze attuali degli smartphone. Alcuni invece suggeriscono che un piccolo aumento della RAM avrebbe migliorato di molto le prestazioni senza incidere troppo sul costo finale.

Il pubblico di riferimento sembra essere quello di persone con esigenze di base. Quindi alla ricerca di uno smartphone con un ampio display e una batteria di lunga durata, piuttosto che di elevate prestazioni. Resta da vedere quale sarà il prezzo di lancio, ancora sconosciuto, e se riuscirà a competere con altri telefoni della stessa fascia. Al momento, il Blade V70 Max non è disponibile per l’acquisto, quindi non resta che attendere nuove informazioni da parte di ZTE.