Zotac vende direttamente le RTX 5000 per fermare i bagarini

Zotac ha annunciato un nuovo sistema di vendita diretta per le sue GPU NVIDIA GeForce RTX serie 5000, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del bagarinaggio. Le schede grafiche saranno acquistabili solo attraverso il server Discord dell’azienda, riservando l’accesso agli utenti più attivi. Questo metodo mira a garantire che le schede finiscano nelle mani dei giocatori, evitando le speculazioni che hanno caratterizzato i precedenti lanci di GPU.

La decisione arriva in un contesto di forte richiesta e disponibilità limitata. Molti utenti hanno definito il lancio delle nuove GPU Blackwell un evento “solo sulla carta”, poiché le scorte risultano insufficienti. Altri rivenditori hanno introdotto sistemi come lotterie per distribuire le schede, ma questi metodi hanno generato caos e frustrazione tra gli acquirenti. Zotac, invece, ha stabilito una politica di tolleranza zero contro i rivenditori non autorizzati, monitorando i numeri seriali per impedire la rivendita.

Zotac decide di vendere direttamente le schede grafiche

Al momento, sono state rese disponibili solo cinque RTX 5080 AMP Extreme Infinity e cinque RTX 5080 Solid OC. Le RTX 5090 non sono ancora acquistabili e potrebbero tardare settimane o mesi prima di arrivare sul mercato. Per partecipare all’acquisto, gli utenti devono interagire nel server Discord e prendere parte a discussioni e sfide. Tuttavia, alcuni membri storici hanno segnalato un aumento di spam da parte di nuovi iscritti intenzionati solo ad accaparrarsi le schede.

L’iniziativa di Zotac è stata accolta con favore da molti giocatori, che la vedono come un tentativo concreto di distribuire equamente le Zotac RTX 5000. Tuttavia, alcuni utenti Reddit hanno sollevato dubbi sulla gestione del sistema, notando che un gruppo ristretto di membri veterani ha accesso a una lotteria separata con probabilità di vincita maggiori. L’azienda, con questa strategia, dimostra la volontà di proteggere i propri clienti e migliorare l’accesso alle GPU, in attesa che NVIDIA aumenti la produzione per soddisfare la crescente domanda.