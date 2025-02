Auto, impatto negativo dei dazi di Trump per questo settore

Con i dazi imposti da Trump tutto il settore automotive è a rischio poiché anche le auto prodotte in Italia e esportate negli USA subiranno questa penalizzazione. La conseguenza di questo sono l’ aumento dei prezzi delle vetture anche in Italia e l’ inizio di problemi per l’ intera filiera di auto. In questo momento i dazi americani vanno ad ostacolare le vendite anche di altri paesi del mondo come quelli orientali.

L’ associazione Federcarrozzieri ha lanciato l’ allarme sulle conseguenze dei dazi sulla produzione di autovetture in Italia. Per questo motivo si stanno cercando delle nuove strategie per migliorare la situazione economica e cercare di rimediare a questa situazione. Inoltre ci sono molti paesi oltre all’ Italia che sono minacciati da questa situazione e tra le case automobilistiche interessate troviamo Volkswagen, Audi, BMW, Stellantis, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota e Nissan.

Auto, pericolo per molte aziende del mondo

Anche se la legge verrà applicata solamente a Canada e Messico, comunque ci sarebbero delle conseguenze per le altre case automobilistiche. Infatti molte di queste producono proprio in quei paesi a Trump ha deciso di imporre i dazi. Il Messico è il primo Paese dove si producono 3,5 milioni di autovetture all’ anno tra cui Volkswagen e Stellantis. Per Volkswagen ci sarà una perdita di circa 8 miliardi di euro e per Stellantis circa 16 miliardi. Ovviamente tutte queste situazioni si ripercuotono sui consumatori che vedranno un aumento del costo medio di una vettura di 2.000 o 3.000 euro. Per questo si stanno cercando delle soluzioni per arginare il problema e cercare di trovare delle soluzioni che riescano a risollevare la situazione.

In questo momento ci sono molte perplessità sul futuro dell’ automotive che dopo l’ introduzione di questi dazi molte aziende subiranno delle perdite non indifferenti. Ovviamente il problema non è solo delle aziende ma anche delle persone che acquistano una vetture con un prezzo ben più alto del normale.