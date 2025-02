Google Pixel : Live Caption migliorato, sottotitoli migliorati

Introdotta per generare automaticamente sottotitoli per video, chiamate e contenuti multimediali, questa tecnologia si è rivelata estremamente utile per le persone con difficoltà uditive e per chi sta apprendendo una nuova lingua. Con ogni aggiornamento, la funzione continua a migliorarsi, ampliando la sua utilità in diversi contesti.

Di recente, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Live Caption, al momento disponibile esclusivamente per gli utenti Pixel. L’elemento di spicco di questa novità è l’introduzione della trasparenza parziale per lo sfondo dei sottotitoli. Questa modifica consente di mantenere una buona leggibilità del testo senza oscurare completamente i contenuti sottostanti, migliorando l’esperienza visiva complessiva dell’utente.

Maggiore flessibilità nelle impostazioni di Live Caption

Prima di questo aggiornamento, gli utenti potevano scegliere solo tra due opzioni di sfondo opaco. Ora, grazie alla nuova funzionalità, è possibile regolare il livello di trasparenza dello sfondo. Per attivare questa opzione, basta aprire Live Caption, accedere al menu con i tre puntini nell’angolo inferiore destro e selezionare “Background transparency“. È importante notare che la funzione è disponibile solo su dispositivi con Android aggiornato alla versione 16 di Android System Intelligence.

Espressive Captions: sottotitoli ancora più intelligenti

Oltre all’introduzione dello sfondo trasparente, Google ha implementato una nuova tecnologia chiamata “Espressive Captions”. Questa funzione sfrutta l’intelligenza artificiale per arricchire i sottotitoli con dettagli non verbali come risate, applausi e sospiri. L’obiettivo è fornire un’esperienza più immersiva e aiutare gli utenti a comprendere meglio il contesto emotivo di film, podcast e altre tipologie di contenuti multimediali.

Con queste novità, Google conferma il suo impegno nel migliorare costantemente l’accessibilità digitale, rendendo l’esperienza d’uso dei Pixel sempre più inclusiva e avanzata rendendolo fruibile ad un pubblico maggiore.

Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili in modo tale da rimanere aggiornati sulle novità di Google e su i prossimi aggiornamenti riguardanti l’accessibilità.