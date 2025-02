Truffa dei siti di incontri: state attenti alle false conoscenze, è phishing

Le segnalazioni stanno arrivando proprio in queste ore a causa di una truffa che avrebbe purtroppo preso di mira tantissimi utenti in Italia. Bisogna fare attenzione in quanto il tentativo di phishing è davvero pericoloso e soprattutto in grado di fregare chiunque.

Come si può vedere nel paragrafo in basso, il testo è stato scritto davvero bene, facendo credere a qualcuno di aver beccato una persona interessata su un fantomatico sito di incontri che però non esiste assolutamente.

Come funziona la truffa phishing che sta mettendo tutti in difficoltà

Questo è il messaggio che è stato segnalato da tantissimi utenti e che per ironia della sorte è arrivato anche sulla nostra e-mail personale. Purtroppo si tratta di un testo che potrebbe coinvolgere tante persone, chiaramente più coloro che non hanno tanta esperienza sul web e con le truffe. Secondo le ultime indicazioni, l’obiettivo è far iscrivere le persone a un sito di incontri, ma questo in realtà non esiste. Con i dati immessi all’interno del form infatti i truffatori non fanno altro che generare degli account a nome degli utenti che ci cascano per far girare altre truffe con nomi fittizi. Ecco il testo al completo:

“Voglio condividere le mie fantasie di amore con te.

Sono Heather, ma potresti esserti dimenticato di me, non ci vediamo da diversi anni.

Ti ho pensato molto, ho iniziato a immaginarci mentre facevamo tantissime cose insieme.

Non aver paura, ma ti racconterò una delle fantasie in cui mi hai amato tanto!

Mi sono svegliato dal fatto che qualcuno stava bussando alla porta, l’ho aperto e tu sei lì.

Mi prendi in braccio e mi porti nella stanza, mi getti sul letto.

Parliamo per ore, ci innamoriamo a vicenda, e ne nasce una bella frequentazione, potrei essere la donna della tua vita.

E cosa succederà allora, decideremo da soli se mi scrivi!

Lascio qui i miei recapiti: Mrs-Heather80

Non vedo l’ora della tua chiamata!“.