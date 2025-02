WindTre offre 150 GB al mese con il 5G: ecco il super prezzo di febbraio

Insieme a tanti gestori in Italia, ce n’è uno che ha dominato e che anche quando era suddiviso in due provider diversi, registrava solo vittorie. Stiamo parlando ovviamente di WindTre, gestore nato dalla fusione probabilmente più iconica in tutta la storia della telefonia mobile. Ad oggi sono diverse le offerte che fanno gola agli utenti ma ce ne sono alcune che chiaramente riescono a rivestire un ruolo più centrale nel progetto dell’azienda.

WindTre ha annunciato una nuova promozione riservata a chi sceglie di passare all’operatore da Iliad o da un gestore virtuale. La proposta è particolarmente interessante per chi cerca una tariffa economica con tanti giga e una connessione veloce:

150 GB al mese alla massima velocità disponibile del 5G;

alla massima velocità disponibile del 5G; 7,6 GB da usare in Europa senza costi aggiuntivi;

senza costi aggiuntivi; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi ogni mese.

Il tutto a 5,99€ al mese, senza costi di attivazione e con spedizione gratuita della SIM in tutta Italia.

Copertura 5G e rete affidabile

Di sicuro uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda questo provider è la sua qualità. WindTre infatti dispone del 5G e non vuole costi aggiuntivi. Le infrastrutture sono ben suddivise in tutta Italia e dunque non ci sono problemi di ricezione.

Per chi viaggia in Europa, la presenza di 7,6 GB extra dedicati garantisce una maggiore flessibilità nell’utilizzo dello smartphone senza dover attivare pacchetti aggiuntivi.

Come attivare l’offerta

L’attivazione della promo è disponibile per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale, escludendo quindi i clienti WindTre attuali e chi arriva da TIM o Vodafone.

L’offerta può essere richiesta direttamente online o nei negozi WindTre, con la comodità della spedizione gratuita della SIM per chi preferisce riceverla a casa.

Con un costo contenuto e una dotazione generosa di giga, questa promozione si posiziona tra le migliori alternative per chi desidera un piano completo con connessione 5G senza spendere troppo.