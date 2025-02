Truffa TIM in corso: il messaggio deruba gli utenti in un secondo

Anche oggi diverse persone si sono imbattute in un problema mediante il loro indirizzo e-mail, semplicemente controllando la posta elettronica. A quanto pare una truffa che sta utilizzando il nome di TIM sta mettendo i bastoni tra le ruote ai poveri utenti, i quali si possono ritrovare improvvisamente a perdere dati e soldi credendo di aver accettato un’ottima offerta per la loro casa.

Bisogna chiarire fin da subito che l’azienda non c’entra nulla, in quanto il suo nome è stato usato in maniera indebita dai malviventi. Fate quindi molta attenzione e date un’occhiata al messaggio che qui sotto per capire come sta andando realmente la situazione.

Truffa a nome di TIM: ecco come i cybercriminali usano il nome dell’azienda per fregare gli utenti

Questo messaggio qui in basso sta fregando le persone pian piano, facendogli credere che a contattarle sia TIM. L’azienda italiana di telefonia non c’entra nulla però, si tratta solo di un inganno per far credere alle persone di poter scegliere un’offerta in fibra ottica ad ottimo prezzo. Ecco il testo che sta girando in queste ore tra e-mail e app di messaggistica:

“PROMO ONLINE FISSO

Scegli la Fibra Fibra ultraveloce di TIM

RICHIEDI SUBITO CON ZERO COSTI DI ATTIVAZIONE

OFFERTA VALIDA PER NUOVI CLIENTI

Connetti la tua casa con la Fibra Fibra

fino a 2,5 Giga.

Download

Download fino a 2,5 Gbps

Attivazione

Attivazione inclusa

Rete

La Rete più Grande d’Italia

NON HAI ANCORA LA LINEA TIM?

QUESTA OFFERTA È DEDICATA A TE!

SCOPRI L’OFFERTA

offerta valida solo per pochi giorni

Tim Vision

Immergiti in una visione fluida e definita degli eventi in live streaming e dei contenuti on demand grazie alla funzionalità di ottimizzazione della connettività del TIMVISION box.

NON HAI ANCORA LA LINEA TIM?

QUESTA OFFERTA È DEDICATA A TE!

SCOPRI L’OFFERTA

offerta valida solo per pochi giorni“.