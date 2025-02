Snapdragon 6 Gen 4: Qualcomm rivoluziona la fascia media

Qualcomm ha annunciato il nuovo Snapdragon 6 Gen 4. Un processore destinato a rivoluzionare completamente la fascia media degli smartphone. Grazie a miglioramenti importanti rispetto al suo predecessore, questa piattaforma garantisce maggiore potenza, efficienza energetica. Ma soprattutto, per la prima volta, il supporto all’IA generativa direttamente sul dispositivo. Il chip, realizzato con tecnologia a 4nm di TSMC, assicura prestazioni elevate e consumi ridotti.

Snapdragon 6 Gen 4: Innovazione tra AI e gaming

Pensato per un pubblico eterogeneo, il Snapdragon 6 Gen 4 offre un’esperienza migliorata in diversi ambiti. Ora i gamer potranno godere di immagini in 4K con audio di alta qualità grazie a SnapdragonSound. Ancora i professionisti avranno a disposizione una connessione stabile in qualsiasi situazione e i creatori di contenuti potranno scattare foto e girare video con una qualità superiore, sia di giorno che di notte.

In questo contesto sono state davvero interessanti le dichiarazioni fatte da Deepu John, senior director di Qualcomm Technologies. Egli ha sottolineato l’importanza di questa nuova piattaforma nel migliorare le prestazioni di smartphone di fascia media. Con un aumento dell’11% nella velocità della CPU Kryo e una GPU Adreno più potente del 29%, il chip offre prestazioni avanzate mantenendo un’efficienza energetica superiore del 12%. In più la presenza dell’architettura ARM v9 segna un cambio radicale rispetto al passato.

Un’altra novità importante è la tecnologia Snapdragon Game Super Resolution. Essa permette di aumentare la risoluzione fino a 4K ottimizzando il consumo energetico. L’intelligenza artificiale è integrata nel Qualcomm Sensing Hub, in grado di suggerire app e impostazioni in base alle abitudini dell’utente. Il supporto al suono lossless con aptX e la funzione LE Audio con Auracast garantiscono un audio di alta qualità anche in modalità wireless.

Qualcomm ha annunciato che il Snapdragon 6 Gen 4 sarà presto adottato dai principali produttori di smartphone. Tra cui Realme, Oppo e Honor. Anche se non è stata comunicata una data precisa, i primi dispositivi con il nuovo chip arriveranno nei prossimi mesi.