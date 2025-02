Qualcomm continua a crescere nel settore laptop

Qualcomm ha recentemente compiuto un passo importante nel mercato dei laptop Windows di fascia alta negli Stati Uniti. In tal modo ha conquistato una quota di mercato superiore al 10% nel quarto trimestre del 2024. Suddetto dato, annunciato dal CEO Cristiano Amon durante la call sugli utili, segna un traguardo notevole rispetto allo 0,8% del trimestre precedente. Evoluzione che sottolinea il crescente interesse verso i chip Snapdragon basati su architettura Arm.

Qualcomm: interessanti evoluzioni nel settore PC

Il risultato è particolarmente rilevante nel segmento dei laptop Windows venduti a un prezzo superiore agli 800 dollari. Un settore tradizionalmente dominato da Intel e AMD. Con un’espansione così rapida, Qualcomm sta dimostrando la capacità dei suoi processori di competere con i colossi storici del settore PC. L’efficienza energetica e le prestazioni offerte dai chip Snapdragon X, in particolare, sembrano aver attirato l’attenzione dei consumatori. In particolare, coloro interessati a dispositivi premium.

È importante sottolineare che tale successo è ancora circoscritto a un ambito ristretto. La quota del 10% riguarda esclusivamente il mercato consumer statunitense e non tiene conto delle vendite di laptop aziendali o economici. Inoltre, non considera nemmeno la competizione nei mercati internazionali. L’obiettivo a lungo termine dell’azienda è ambizioso. Qualcomm intende raggiungere il 50% del mercato dei PC Windows entro il 2029. Per arrivarci, dovrà affrontare una serie di sfide chiave.

A tal proposito, espandersi oltre il segmento premium è essenziale. Così come convincere un numero maggiore di produttori di PC ad adottare i suoi chip. Inoltre, sarà cruciale migliorare ulteriormente la compatibilità software e rispondere ai progressi tecnologici della concorrenza. Un altro fattore determinante sarà l’adozione di Windows su Arm su scala più ampia. Se a ciò Qualcomm riuscirà ad aggiungere una maggiore durata della batteria e prestazioni ottimizzate rispetto alle tradizionali architetture x86, potrebbe consolidare la propria posizione. I prossimi anni saranno decisivi per trasformare tale promettente inizio in un vero successo duraturo.