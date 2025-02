Hyundai N Vision 74: la supercar del futuro è vicina

Un nuovo trailer rilasciato da Hyundai ha sorpreso gli tutti. Nel video viene mostrata un’immagine sfocata che potrebbe rappresentare la versione di produzione della sua supercar N Vision 74. Sebbene non sia confermato ufficialmente, l’auto mostrata nel video ha una silhouette simile al concept. L’interesse è salito subito alle stelle. l concept N Vision 74 è già un’auto straordinaria, capace di unire un powertrain elettrico da 671 CV e un sistema a idrogeno. Ma la domanda è: come sarà la versione finale? La clip fa pensare che Hyundai sia pronta a svelare la sua supercar ad alte prestazioni in un futuro molto prossimo.

Tecnologia e design in evoluzione per una Hyundai potente

Il concept N Vision 74 promette un’autonomia superiore ai 600 km, con una velocità massima oltre i 250 km/h. Ma c’è di più. La Hyundai ha puntato sulla velocità di ricarica, con tempi che potrebbero portare una marcia in più nel settore. La batteria si ricarica dal 10% all’80% in soli 18 minuti, tempo davvero incredibile. Per quanto riguarda il rifornimento ad idrogeno esso avviene in appena 5 minuti. Insomma, a livello di tempistiche non c’è nulla di negativo da dire. Il design del concept si ispira alla storica Hyundai Pony Coupe del 1974. Questo modello fino ad ora non era stato ancora rivisitato in chiave moderna. I fan intanto si chiedono a questo punto se la nuova supercar Hyundai sarà o meno la rivoluzione che aspettano da anni. Le dimensioni imponenti, con 4,95 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, rendono l’auto perfetta per la strada e riescono a darle una personalità ancor più accattivante, tale da cogliere ogni sguardo. Con un piano di elettrificazione che prevede il lancio di 21 modelli entro il 2030, Hyundai ha messo l’idrogeno al centro della sua strategia. La Hyundai N Vision 74 è dunque solo uno dei primi tasselli di un progetto decisamente più ampio. Il fine dell’azienda? Stravolgere il mondo delle auto ad alte prestazioni. Gli appassionati sono in attesa: la supercar della Hyundai è davvero dietro l’angolo? La vedremo presto?