Google e il dibattito sulla geografia digitale: il caso del Golfo d’America

Il mondo della cartografia digitale è al centro di una nuova disputa. Il motivo? Ebbene, Bing Maps, il servizio di mappe di Microsoft, di recente ha adottato il nome “Golfo d’America” al posto di “Golfo del Messico”, ma solo per gli americani.. La decisione, confermata dall’azienda di Redmond, segue la strada già tracciata da Google e Apple. Le quali hanno modificato la denominazione in modi diversi.

Microsoft ha giustificato la scelta spiegando che tale aggiornamento è in linea con gli standard del Geographic Names Information System. Ovvero l’ente ufficiale per la nomenclatura geografica negli Stati Uniti. Ma, mentre Google ha adottato una soluzione più graduale e ha inserito il nuovo nome tra parentesi accanto a quello originale, Apple ha deciso di rendere “Golfo d’America” l’unico nome visibile a livello globale. Microsoft, invece, ha optato per una via intermedia. Decidendo di limitare la modifica esclusivamente al territorio statunitense.

La posizione di Google e le reazioni contrastanti e impatto sugli utenti

La scelta di cambiare un nome così storico ha provocato reazioni immediate. Su Google Maps, il fenomeno del “review bombing” ha portato a una valanga di commenti negativi sulla scheda del Golfo del Messico. Molti hanno criticato questa decisione. Perché considerata una mossa politica più che un semplice adeguamento geografico. Infatti, a seguito di queste reazioni, Google ha persino dovuto disabilitare temporaneamente la possibilità di lasciare recensioni per la località.

Un portavoce dell’azienda ha spiegato che la piattaforma applica regolarmente misure di protezione per prevenire l’inserimento di contenuti fuori tema. Questo episodio ha sollevato però un interrogativo più ampio. Infatti ci si domanda fino a che punto le aziende tecnologiche possono influenzare la percezione del mondo attraverso le loro mappe.

Oltre all’aspetto pratico, la modifica della nomenclatura geografica porta con sé implicazioni geopolitiche. Come risaputo, le mappe digitali, utilizzate quotidianamente da miliardi di persone, contribuiscono a definire i confini e l’identità dei luoghi. Di conseguenza cambiare un nome può sembrare un dettaglio insignificante, ma in realtà può influenzare la percezione storica e culturale di un’intera area geografica.

Il caso del Golfo d’America non è isolato. In passato, vi sono state anche altre dispute simili che hanno riguardato regioni contese o nomi modificati per motivi politici. Ad ogni modo, la questione resta aperta. Con il rischio però che decisioni del genere possano in futuro creare ulteriori polemiche e divisioni.