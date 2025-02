Lyca Mobile offre il 5G con 150 GB inclusi: il prezzo è fuori di testa

I gestori virtuali sono diventati famosissimi grazie alle loro offerte che sembrano quasi tutte uguali ma che garantiscono spesso situazioni diverse. Ogni provider di questo genere infatti garantisce un vantaggio, a partire dai contenuti fino ad arrivare a qualche mese gratuito e spesso anche al prezzo. Lyca Mobile ad esempio è uno dei migliori nella sua area, soprattutto da quando offre il 5G.

La promozione attualmente disponibile permette di ottenere 150 GB al mese con connettività 5G inclusa, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, a soli 5,99€ al mese per sempre.

Un aspetto che rende questa tariffa particolarmente interessante è che non ci sono vincoli di provenienza: chiunque può attivarla, indipendentemente dall’operatore di partenza. Questa caratteristica la rende diversa da molte altre offerte sul mercato, che spesso sono riservate solo a chi proviene da specifici gestori.

Due mesi gratis e 5G senza costi aggiuntivi

Chi sceglie questa offerta ottiene un vantaggio extra: i primi due mesi sono completamente gratuiti. Questo significa che il primo pagamento della tariffa avverrà solo dal terzo mese in poi, permettendo di provare il servizio senza spese iniziali.

Inoltre, la navigazione in 5G è inclusa senza costi aggiuntivi, un elemento non scontato per una tariffa di questa fascia di prezzo. Lyca Mobile offre così una connessione veloce e stabile per chi utilizza frequentemente lo smartphone per streaming, social e navigazione web.

Come attivare l’offerta

Per sottoscrivere la promo, è possibile acquistare una SIM Lyca Mobile e attivarla direttamente:

Online , attraverso il sito ufficiale dell’operatore;

, attraverso il sito ufficiale dell’operatore; Nei punti vendita autorizzati, per chi preferisce l’acquisto fisico.

I due mesi gratuiti si applicano automaticamente, senza bisogno di ulteriori passaggi da parte dell’utente.

Con un costo contenuto e un pacchetto dati generoso, questa offerta di Lyca Mobile si posiziona tra le più convenienti del momento, soprattutto per chi cerca un piano tariffario stabile nel tempo, senza aumenti futuri.