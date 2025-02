Lycambile: la promo con 150 GB e vantaggi extra

Lycamobile continua a distinguersi per le sue soluzioni vantaggiose e competitive. Tra le proposte più interessanti presentate dall’operatore virtuale c’è l’offerta 5G Portin 599. Quest’ultima è stata ideata per chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero. Il nuovo piano si caratterizza per l’eccellente equilibrio tra prestazioni, abbondanza di traffico dati e un costo sorprendentemente contenuto. A tal proposito, infatti, il canone mensile è di appena 5,99 euro.

Lycamobile: i dettagli della nuova offerta con 5G

L’operatore virtuale offre un’esperienza completa e senza compromessi. La promozione include un pacchetto con ben 150 GB di internet in 5G. Quest’ultimo garantisce una navigazione veloce e fluida. Inoltre, i minuti e gli SMS illimitati permettono di rimanere in contatto con familiari e amici senza alcuna preoccupazione. Mentre gli 8 GB dedicati al roaming nei paesi dell’Unione Europea assicurano libertà di utilizzo anche in viaggio.

Uno dei punti forti della nuova offerta Lycamobile è la possibilità di ottenere due mesi gratuiti. Al momento dell’attivazione, il cliente paga solo il primo mese. Mentre il secondo e il terzo sono offerti dall’operatore. Tale iniziativa rappresenta un’opportunità unica per testare il servizio senza dover sostenere costi aggiuntivi. Inoltre, offre anche un significativo risparmio economico. Un ulteriore elemento distintivo è l’assenza di vincoli contrattuali. Ciò significa che gli utenti possono decidere di cambiare operatore in qualsiasi momento. Senza, per questo, rischiare penali o costi nascosti. Per attivare l’offerta basta recarsi al seguente link e seguire le indicazioni presenti.

Lycamobile dimostra con tale promozione il suo impegno nel rendere la tecnologia 5G accessibile a un pubblico sempre più ampio. Mantenendo alti standard di qualità e convenienza. La combinazione di una rete sempre più performante e un prezzo così competitivo rende l’offerta 5G Portin 599 una scelta ideale per chi desidera ottenere il massimo senza spendere troppo. È utile procedere il prima possibile per assicurarsi i vantaggi offerti da Lycamobile.