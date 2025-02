DAZN investe nel futuro del tennis: trasmetterà l’ATP Challenger Tour fino al 2026

L’ATP Challenger Tour arriva ufficialmente su DAZN fino al 2026. Regalando a tutti gli appassionati la possibilità di seguire le competizioni di un circuito fondamentale per la crescita dei giovani talenti. La piattaforma di streaming ha acquisito i diritti per la trasmissione degli incontri. In più ha previsto anche una modalità gratuita per alcuni match.

Rendendo così il tennis professionistico più accessibile a un pubblico ampio. Questo accordo si inserisce nella strategia di DAZN. La quale punta ad estendere il proprio catalogo sportivo includendo anche altri sport oltre al tennis. Tra cui calcio, basket e volley.

DAZN: un trampolino di lancio per i futuri campioni

L’ATP ChallengerTour rappresenta un passaggio obbligato. In particolare per chi aspira a entrare nel circuito maggiore. Nel corso degli anni, molti giocatori di successo hanno iniziato la loro carriera proprio da qui, accumulando punti per scalare il ranking ATP. I tornei Challenger sono una prova fondamentale per gli atleti emergenti. In quanto consentono loro di confrontarsi su superfici diverse e in contesti internazionali.

Il primo torneo trasmesso da DAZN sarà quello di Pau, in Francia, dal 17 al 23 febbraio. Poi sarà la volta degli eventi di Bengaluru, Kigali e Phoenix. I quali si svolgeranno tra la fine di febbraio e marzo. Insomma, grazie a questa varietà di competizioni, gli spettatori potranno seguire da vicino le sfide tra giovani talenti del mondo del tennis.

Una copertura tennistica sempre più completa

Ma non è finita qui. Poiché DAZN offre anche la possibilità di seguire gli eventi del Grande Slam. Ciò grazie alla collaborazione con Eurosport. Dopo l’Australian Open, l’attenzione si sposterà sul RolandGarros, previsto per maggio. L’ampliamento dell’offerta con il circuito-Challenger consente di avere una visione più completa del tennis professionistico.

Insomma, è chiaro che l’investimento di DAZN nel tennis dimostra la volontà di consolidare la sua posizione. Fino a diventare un punto di riferimento per gli appassionati dello sport. Grazie a un mix di eventi di alto livello e competizioni emergenti, è garantita un’esperienza super coinvolgente. Soprattutto per chi desidera seguire da vicino l’evoluzione del tennis mondiale.