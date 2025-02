Kena rinnova la sua offerta Flash 100 Online

Kena, operatore virtuale su rete TIM, ha da poco deciso di prorogare la sua offerta 4,99 Flash 100 Online. Questa tariffa prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100GB di traffico dati a soli 4,99€ al mese. Il suo debutto iniziale ha riscosso grandi consensi, sarebbe dovuta essere chiusa il 6 febbraio, ma non è stato così. Infatti, dopo una breve sospensione, è tornata disponibile anche nella homepage del sito ufficiale. Insieme ad un aggiornamento del countdown promozionale.

Il conto alla rovescia, che in un primo momento indicava la scadenza il 13 febbraio, è stato prolungato fino al 18 ore 23:59. Curiosamente, accedendo alla pagina dedicata attraverso le campagne digitali, il termine ultimo è leggermente anticipato al 17 febbraio. Nonostante questa differenza, la promo resta attivabile per tutti i clienti che rispettano i criteri di portabilità stabiliti dall’operatore.

Kena Mobile: chi può attivare l’offerta e come farlo

La Kena 4,99 Flash 100 Online è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità da gestori specifici. Tra cui Iliad, PosteMobile, Fastweb e diversi MVNO, con l’esclusione di HoMobile e Very Mobile. Per sottoscriverla è necessario effettuare una prima ricarica di 5€, con almeno 0,01 centesimi di credito residuo disponibile.

In contemporanea a tutto ciò, Kena ha aggiornato anche il countdown per un’altra offerta. Ovvero la 6,99 PromoRush 130. La quale include 130 giga di traffico a 6,99€ al mese.

Grazie alla rete TIM, KenaMobile garantisce la connessione in 2G e 4G LTE, con velocità massime di 60Mbps in download e 30Mbps in upload. In Europa, i clienti potranno usufruire di 7GB mensili senza costi aggiuntivi. Mentre il traffico extra viene tariffato. Tutte le soluzioni proposte vantano poi servizi inclusi. Come la segreteria telefonica e le notifiche SMS senza costi extra. Se il credito è insufficiente per il rinnovo, l’offerta viene sospesa. Ma è comunque consentita la navigazione a tariffe standard. Per tutte altre promozioni interessanti vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale.