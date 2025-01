La casa automobilistica di Elon Musk non smette mai di sorprendere grazie alle iniziative che è in grado di progettare e portare a termine. Iniziative che mirano a realizzare progetti innovativi e in grado di attirare sempre di più l’attenzione degli appassionati di quattro ruote. L’ultima novità riguarda proprio il grande risultato conquistato dal costruttore statunitense con la sua Tesla Model 3 2025.

Come sempre, la casa automobilistica Tesla punta ad offrire il meglio ai suoi utenti sia dal punto di vista delle specifiche tecniche sia dal punto di vista del design. Un design che quasi sempre viene studiato nei minimi dettagli da esperti del settore. Un esempio di un lavoro eseguito nel migliore dei modi è la trasformazione estetica effettuata sua Model 3 che è riuscita ad aggiudicarsi un importante premio. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Tesla Model 3 2025: il premio per la berlina elettrica

Nel corso del 2024, Tesla decise di introdurre un restyling per la sua Model 3. Restyling che ha consentito al modello di presentarsi con una veste del tutto rinnovata e che gli ha consentito di aggiudicarsi un importante titolo. La Model 3 2025 ottiene dunque il titolo di “Auto elettrica più votata” nella prestigiosa classifica di Edmunds.

Tra le principali novità non possiamo certamente non porre l’attenzione su alcune in particolare. Il costruttore ha infatti lavorato al fine di consentire al veicolo di avere una maggiore autonomia ma anche una maggiore qualità negli interni e una migliore esperienza di guida.

Modifiche che la stessa Edmunds ha considerato rivoluzionarie, dato che hanno consentito di migliorare diversi aspetti del veicolo rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda il prezzo di listino, per il nostro Paese, si parla di poco meno di di 41.000 euro. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito ai progetti futuri del brand di Elon Musk.