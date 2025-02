Nuova Jeep Compass 2025: novità in arrivo con il modello

Non manca molto all’atteso debutto della nuova Jeep Compass. Il SUV promette di portare qualcosa di nuovo per il brand nel mercato grazie a motorizzazioni 100% elettriche e versioni ibride. Il modello sarà costruito a Melfi, nello stabilimento Stellantis. La Jeep Compass si unirà inoltre ad altre vetture che sfruttano la piattaforma STLA Medium. Gli appassionati di auto elettriche attendono con ansia il prossimo aprile, quando la Launch Edition sarà finalmente svelata. E a livello di design? Quali saranno le novità estetiche? Stando alle indiscrezioni, la Compass mostrerà un design più squadrato e moderno. L’amata Jeep manterrà però la caratteristica mascherina a 7 feritoie. Per quanto riguarda i motori, ovviamente a seconda del tipo cambieranno velocità e potenze. La variante elettrica sarà disponibile con trazione anteriore da 213 o 231 CV. Essa sarà alimentata da batterie da 74 o 97 kWh. Chi desidera più potenza potrà optare per il modello a trazione integrale con 350 CV. Per quanto riguarda l’ibrido plug-in, si vocifera di un motore 4 cilindri da 150 CV abbinato a un’unità elettrica da 125 CV. La potenza con l’ibrido? Complessivamente di 195 CV. Non è chiaro quanto sarà l’autonomia in modalità elettrica, ma la batteria della Jeep dovrebbe avere forse una capacità di 17,9 kWh.

Quando vedremo la Jeep Mild Hybrid?

La versione della Jeep in Mild Hybrid arriverà solo alla fine del 2025, probabilmente verso dicembre. Anche questa versione sarà interessante. Essa avrà un motore a 3 cilindri da 1,2 litri e 136 CV sarà abbinato a un’unità elettrica da 29 CV. Questa motorizzazione sarà sufficiente per garantire le prestazioni che ci aspettiamo da un SUV Jeep? Magari si può sperare nella creazione, non troppo lontana, di una versione della trazione integrale più adatta al fuoristrada. La Jeep potrebbe sfruttare la tecnologia già vista sulla Jeep Avenger 4xe e dare più potenza. L’attesa, intanto, è ormai alle stelle, versione fuoristrada o meno. La nuova Jeep Compass, che sarà disponibile prima in versione elettrica e poi con le altre motorizzazioni, si preannuncia come una svolta cruciale per Jeep. L’anno prossimo sarà finalmente il momento di scoprire questo SUV all’avanguardia.