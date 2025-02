Lycamobile: imperdibile promo con due mesi gratis

Gli utenti alla ricerca di una nuova vantaggiosa offerta telefonica possono rivolgersi a Lycamobile. L’operatore virtuale si distingue per le sue proposte ricche e vantaggiose. Con il nuovo piano 5G Portin 599, Lycamobile conferma il suo impegno per diffondere la tecnologia 5G. L’offerta è stata pensata per chi decide di effettuare la portabilità del numero. Il prezzo mensile è di soli 5,99€. Un vantaggio da non sottovalutare considerando la qualità del servizio proposto.

Lycamobile: la nuova offerta conquista il mercato

La promo 5G Portin 599 mette a disposizione ben 150 GB di internet in 5G. Insieme a minuti e SMS illimitati. Con tale piano garantisce agli utenti un’esperienza di comunicazione completa. Ma non è tutto. Per chi viaggia frequentemente, Lycamobile include 8 GB in roaming da utilizzare nei Paesi dell’UE. Una soluzione ideale per mantenere la connessione senza preoccuparsi dei costi extra.

Ciò che rende la promozione ancora più interessante è l’opportunità di beneficiare di due mesi gratuiti. Dopo il primo pagamento, effettuato al momento dell’attivazione, il secondo e il terzo mese di servizio sono gratuiti. Tale formula consente ai nuovi clienti di testare il piano senza rischi economici. Offrendo il tempo necessario per valutare la qualità del segnale e delle prestazioni. Visitando il sito ufficiale di Lycamobile, è possibile completare l’attivazione in pochi semplici passaggi.

Un ulteriore vantaggio? La totale assenza di vincoli contrattuali. Gli utenti hanno la libertà di interrompere il servizio o cambiare operatore in qualsiasi momento. Il tutto senza costi di disattivazione o sorprese indesiderate. Grazie al piano 5G Portin 599, Lycamobile contribuisce a diffondere l’accesso alla tecnologia 5G. Nonostante l’assenza di una data ufficiale di scadenza per tale promozione, è consigliabile attivarla rapidamente. Per approfittare dei suoi numerosi vantaggi. La promo 5G Portin 599 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore delle telecomunicazioni. Combinando innovazione tecnologica, trasparenza e risparmio in un’unica imperdibile soluzione.