RTX 4090 e Intel Core i9-13900K: a pieno carico a 30° grazie ad una mod incredibile

Quando si parla di configurazione di gamma, ovviamente il nemico giurato delle componenti hardware e il calore, tanto maggiori sono le prestazioni tanto l’hardware tenderà a sviluppare calore durante un utilizzo intenso in sessioni di gioco o utili utilizzando programmi che sfruttano appieno la potenza dell’hardware.

Utilizzare un sistema di dissipazione adeguato, dunque è indispensabile per contenere il calore che comunque arriva a livelli elevati ma accettabili da parte delle componenti per evitare danni, esistono infatti i vari sistemi di raffreddamento che sfruttano l’aria o dissipatori al liquido per cercare di tenere sotto controllo le temperature.

A quanto pare però c’è a chi non basta utilizzare un sistema di dissipazione convenzionale e punta a qualcosa di decisamente più potente, nello specifico oggi vi raccontiamo quanto arriva direttamente da un utente giapponese che ha pensato bene di utilizzare per dissipare il calore prodotto dalla sua postazione un condizionatore d’aria.

Ridicolo ma efficiente

L’utente in questione già noto il proprio lavoro di modding hardware Ha pensato bene di installare all’interno della propria configurazione, che vanta là combo NVIDIA GeForce RTX 4090 e un processore Intel Core i9-13900K, un condizionatore d’aria domestico come quelli presenti all’interno delle nostre abitazioni, il risultato certamente non è il massimo dal punto di vista dell’ergonomia, degli spazi e dei consumi ma allo stesso tempo offre delle prestazioni davvero impressionanti, il sistema infatti a pieno carico arriva ad una temperatura pari a circa 36°, temperature che normalmente una scheda e un processore di quelle prestazioni non raggiungono nemmeno al semplice avvio di Windows, dunque il risultato è senza dubbio, almeno da questo punto di vista formidabile.

Ovviamente è tutto il resto che invece non è formidabile per nulla, nello specifico il condizionatore utilizzato è lo Xiaomi KFR-35GW: che assorbe fino a 1.000 W di potenza e sviluppa 12.000 BTU, non il massimo per la bolletta di casa.