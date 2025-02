Addio cavi: il giradischi wireless che conserva la qualità del vinile

Un ingegnere del suono britannico ha trovato il modo di trasformare l’ascolto dei vinili, portando la calda esperienza dell’analogico direttamente sugli speaker wireless di casa. Pete Fealey, un tecnico con una carriera lunga e ricca di esperienza, ha ideato un dispositivo che permette di eliminare i cavi dal giradischi, così da poter ascoltare la musica in alta qualità in tutta la casa.

A2-D2 Stream: l’innovazione per audio senza perdita

Tutto è partito da un’esigenza personale di Fealey, appassionato di vinili. Voleva godersi i suoi dischi preferiti senza doversi limitare a una stanza specifica. Il suo giradischi, sistemato in un angolo, non gli permetteva di spostarsi facilmente da una stanza all’altra mentre ascoltava la sua musica. Ecco quindi l’idea di creare l’A2-D2 Stream, un piccolo dispositivo in grado di trasformare il segnale analogico in un flusso audio lossless, che mantiene intatta la qualità del suono, ovunque si trovi.

L’inizio dello sviluppo del prodotto è stato un po’ artigianale, con il primo prototipo costruito grazie a un Raspberry Pi. Col passare del tempo, l’azienda per cui Fealey lavora ha deciso di investire nel progetto, supportandolo fino alla creazione di un prodotto professionale, che ha visto la luce nel 2023.

L’A2-D2 Stream è una piccola scatola grigia che si collega al giradischi tramite le classiche uscite RCA. Ciò che lo rende davvero interessante è la sua capacità di trasmettere il suono senza alcuna compressione, fino a 96kHz, una caratteristica che lo rende particolarmente amato dagli audiofili. Per gestirlo, c’è un’app disponibile sia per iOS che per Android che rileva automaticamente gli speaker wireless presenti in casa, consentendo di controllare lo streaming con pochi tocchi. Se preferisci, c’è anche un’interfaccia web che puoi usare da qualsiasi browser.

Oltre alla connessione wireless, il dispositivo offre una porta Ethernet per chi preferisce una connessione più stabile. Inoltre, c’è anche un’uscita jack da 3,5mm per chi vuole collegare cuffie o impianti audio tradizionali. Non solo: un futuro aggiornamento firmware aggiungerà il supporto al Bluetooth bidirezionale, così da ampliare ulteriormente le opzioni di ascolto.

Il successo di dispositivi come l’A2-D2 Stream dimostra che il mercato del vinile non è solo un fenomeno nostalgico, ma continua ad evolversi. Il dispositivo è già disponibile per l’acquisto al prezzo di 210 euro sul sito ufficiale, per chi vuole vivere la magia del vinile senza compromessi.