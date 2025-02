EVO 150 di CoopVoce: 150 GB e 20€ di cashback

CoopVoce propone una promozione vantaggiosa per chi desidera passare al suo servizio mobile, con l’offerta EVO 150 disponibile fino al 17 febbraio. A soli 6,90 € al mese, il piano include 150 GB di dati sulla rete 4G, minuti illimitati e 1000 SMS, con rinnovo automatico mensile senza aumenti di prezzo. L’attivazione è gratuita, sia che si scelga di ricevere la SIM a casa, sia che si preferisca ritirarla in uno dei punti vendita Coop. Con EVO 150, i clienti non devono preoccuparsi di costi nascosti o aumenti, rendendo questa offerta particolarmente interessante per chi cerca un piano trasparente e conveniente.

Passa a CoopVoce con EVO 150

Inoltre, chi aderisce all’offerta entro il termine della promozione potrà ottenere un cashback di 20 € dopo tre mesi di permanenza con CoopVoce. È importante che la linea resti attiva per tutta la durata del periodo, in quanto il bonus non verrà erogato in caso di disattivazione anticipata. Anche nel caso in cui l’offerta venga modificata, il bonus sarà comunque valido se le altre condizioni sono rispettate. Questa promozione è un ulteriore incentivo per chi desidera risparmiare mentre usufruisce di un servizio di alta qualità.

Per attivare l’offerta, i nuovi clienti possono scegliere tra diversi metodi di attivazione. Se si opta per la spedizione a domicilio, il processo di attivazione avviene online tramite il portale CoopVoce, utilizzando il video riconoscimento o SPID. In alternativa, la SIM può essere ritirata direttamente in uno dei punti vendita Coop, completando l’attivazione con le stesse modalità. La registrazione dei dati viene gestita in modo rapido e sicuro, e il servizio sarà attivo entro tre giorni lavorativi dalla conferma.

L’offerta non prevede vincoli, costi aggiuntivi e include diverse opzioni come la possibilità di utilizzare la SIM come hotspot. Inoltre, i numeri a sovraprezzo sono bloccati, e il servizio clienti è disponibile tramite app e chat, garantendo assistenza in ogni momento. EVO 150 rappresenta una scelta conveniente per chi cerca un piano mobile completo, senza sorprese e con l’opportunità di usufruire di un bonus a tre mesi dall’attivazione.