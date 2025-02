Truffa mette a rischio gli utenti: il messaggio da cancellare subito

Una nuova truffa ha colto di sorpresa alcune persone che si sono ritrovate a perdere soldi, tempo e dati personali. Il testo è stato incollato nel paragrafo successivo proprio per aiutare gli utenti ad identificare l’inganno, magari prevenendo qualsiasi tipo di problema. Bisogna quindi tenere sempre gli occhi bene aperti, anche quando si crede di essere esperti.

Truffa phishing in corso con un messaggio già conosciuto: ecco cosa sta succedendo

Non so perché non ho ricevuto una tua chiamata, anche se sto ancora aspettando!

Sono io, Elta! Forse te ne sei dimenticato, ma ti ho scritto qualche settimana fa.

Ti ho chiesto di andare sul mio profilo e scrivermi, aspetto una tua lettera tutti i giorni.

Ho già chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Semmai, ho cambiato il mio nickname ed eccone uno nuovo: Elta_doll

Ti aspetto!

Purtroppo può capitare di ritrovarsi di fronte a messaggi di questo genere, anche quando si crede di essere abbastanza ferrati da poter evitare qualsiasi rischio. Molto spesso la convinzione di tutto ciò può portare infatti ad essere leggeri, non utilizzando le giuste precauzioni. A tal proposito sono tantissimi gli utenti che per pura curiosità hanno cliccato sul link presente nel testo, il quale è stato prontamente eliminato da noi prima di incollare il messaggio qui in alto. Una volta entrati nel collegamento in questione, i malcapitati si sono ritrovati di fronte ad un form da compilare per iscriversi al fantomatico sito di incontri utile per conoscere la ragazza che stava scrivendo.

Ovviamente non hanno potuto conoscerla, sia perché non esiste realmente, sia perché si tratta di una truffa. In poco tempo dunque gli utenti hanno perso soldi, tempo e anche i propri dati personali, dando tutto a persone di cui non conoscono l’identità e che sicuramente se ne serviranno per scopi non leciti.