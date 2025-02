Android Auto si prepara a nuove funzionalità

L’ultima versione di Android Auto, la 13.7, è in fase di distribuzione graduale. In apparenza potrebbe trattarsi di un aggiornamento minore, che introduce solo correzioni di bug e qualche ottimizzazione. Eppure, un’analisi più approfondita del codice dell’applicazione ha rivelato dettagli interessanti sulle prossime evoluzioni della piattaforma.

Alcuni indizi trapelati, infatti, suggeriscono che Google stia lavorando a nuove applicazioni pensate per essere utilizzate esclusivamente quando l’auto è ferma. A tal proposito, sono state individuate nell’ update alcune stringhe di codice, le quali sembra facciano riferimento alla possibilità di installare e avviare software dedicati all’intrattenimento e ad altre funzioni utili nei momenti di sosta. Ciò potrebbe aprire scenari completamente nuovi per chi trascorre molto tempo in auto. Quest’ ultima infatti finisce per trasformarsi in uno spazio ancora più versatile.

Android Auto: un nuovo progetto per migliorare l’integrazione delle app

Anche l’interfaccia ha subito alcune modifiche, seppur siano quasi impercettibili. Google ha introdotto piccoli ritocchi al Material You, il linguaggio di design che caratterizza i suoi sistemi. Ma l’esperienza d’uso complessiva rimane sostanzialmente invariata.

Le novità emerse sembrano collegate a una più ampia strategia di Google, annunciata ufficialmente a gennaio 2025. Il programma, denominato “Car ready mobile apps”, ha l’obiettivo di semplificare lo sviluppo di applicazioni compatibili sia con Android Auto che con AndroidAutomotive OS.

A differenza di AndroidAuto, che proietta i contenuti dello smartphone sullo schermo dell’auto, AndroidAutomotiveOS è un sistema operativo integrato direttamente nei veicoli compatibili. Nella prima fase, il programma sarà disponibile solo per quest’ultima piattaforma. Mentre Android Auto riceverà le nuove funzionalità in un secondo momento.

L’idea di poter utilizzare app durante le soste, come già detto, potrebbe rendere l’auto un ambiente ancora più produttivo e interattivo. In quanto l’aggiornamento punta proprio a migliorare l’esperienza degli utenti non solo alla guida, ma anche nei momenti di pausa. Il rilascio della versione 13.7 è in corso e nelle prossime settimane sarà disponibile per tutti.